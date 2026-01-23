Предположительно, в условиях санкций и отключения от системы SWIFT криптовалюты стали для страны единственной альтернативой международным банковским переводам.

Иран обращается к криптовалютам в условиях международных санкций. Согласно анализу компании Elliptic, занимающейся мониторингом блокчейна, в прошлом году иранский центральный банк инвестировал около 507 миллионов долларов в USDT, так называемый стейблкоин. Эти покупки, как утверждается, были частью долгосрочной стратегии по смягчению давления западных санкций на иранскую экономику и одновременно обеспечению международных платежей. По данным Elliptic, запасы USDT наращивались систематически. Цель состоит в поддержке риала и одновременном обеспечении платежных потоков во внешней торговле. USDT привязан к доллару США и может использоваться как наличные на криптовалютных биржах. В условиях высокой волатильности аналитики говорят, что стейблкоин обеспечивает стабильность, которая особенно востребована в Иране.

Транзакции центрального банка увеличивались в периоды сильных экономических колебаний. Elliptic предполагает, что покупки USDT были совершены на иранской криптовалютной бирже Nobitex, крупнейшей платформе страны. Очевидной целью была стабилизация падающего риала.

Но этот шаг Ирана также имеет внутриполитические аспекты. В последние месяцы общенациональные протесты против правительства и экономической ситуации усилились. Действия центрального банка в отношении криптовалют можно интерпретировать как попытку создать экономическую свободу действий, в то время как население страдает от давления санкций.

Эксперты критически оценивают это развитие событий.

«Иран стратегически использует стейблкоины для обхода санкций», — объясняет аналитик из Elliptic.

Это показывает, как криптовалюты используются не только частными инвесторами, но и на геополитическом уровне. В то же время инвесторы сталкиваются с риском того, что политическая напряженность и регуляторные ограничения могут затруднить торговлю.

Эксперты ожидают, что другие государства, находящиеся под санкциями, последуют примеру Ирана, поскольку стейблкоины позволяют осуществлять быстрые трансграничные платежи без необходимости использования традиционных банковских систем.