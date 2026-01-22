Аэрокосмическая компания Джеффа Безоса (Jeff Bezos) Blue Origin анонсировала TeraWave, высокоскоростную спутниковую сеть с симметричной скоростью передачи данных. Сеть позиционируется как альтернатива Starlink Илона Маска. Планируемая группировка должна быть введена в эксплуатацию в конце 2027 года.
В отличие от Starlink, которая тоже предоставляет услуги интернета и телефонной связи частным клиентам, TeraWave фокусируется исключительно на бизнес-клиентах. Сеть ориентирована на компании, которым требуется более высокая пропускная способность, симметричные скорости загрузки и выгрузки, повышенная отказоустойчивость и быстрая масштабируемость.
Планы космической компании Безоса амбициозны, поскольку Starlink в настоящее время доминирует на рынке спутникового интернета. В то время как Starlink уже эксплуатирует тысячи спутников на орбите и постоянно расширяется, запуск TeraWave запланирован только на конец 2027 года. Стратегическое отличие заключается в технических возможностях и ориентации на высокооплачиваемых B2B-клиентов, а не на массовый рынок.
Параллельно с Blue Origin, Amazon также разрабатывает собственный спутниковый проект Amazon Leo, включающий более 3200 спутников. В отличие от TeraWave, эта система ориентирована на частные домохозяйства и предназначена для обеспечения скорости загрузки, сопоставимой со скоростью высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет. С TeraWave Blue Origin значительно поднимает планку, стремясь к скоростям, значительно превосходящим обычные соединения.
Безос и Маск уже много лет являются конкурентами в космосе, соревнуясь друг с другом в своих космических проектах. SpaceX со Starlink считается пионером в предоставлении высокоскоростного интернета из космоса, а Amazon и Blue Origin теперь хотят последовать примеру лидера рынка. Спорным аспектом Starlink остается его потенциальное военное применение.