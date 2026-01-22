Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Blue Origin анонсировала спутниковую интернет-сеть TeraWave со скоростью передачи данных до 6 Тбит/с
Планируемая американской аэрокосмической компанией Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса (Jeff Bezos) сеть будет конкурировать со Starlink Илона Маска.

Аэрокосмическая компания Джеффа Безоса (Jeff Bezos) Blue Origin анонсировала TeraWave, высокоскоростную спутниковую сеть с симметричной скоростью передачи данных. Сеть позиционируется как альтернатива Starlink Илона Маска. Планируемая группировка должна быть введена в эксплуатацию в конце 2027 года.

Джефф Безос. Фото: Blue Origin
Архитектура TeraWave предполагает комбинацию из 5280 спутников на низкой околоземной орбите и 128 спутников на средней околоземной орбите, соединенных оптическим способом. Ожидается, что спутники на низкой околоземной орбите обеспечат беспроводную скорость до 144 гигабит в секунду, а спутники на средней околоземной орбите — до 6 терабит в секунду.

Может быть интересно

В отличие от Starlink, которая тоже предоставляет услуги интернета и телефонной связи частным клиентам, TeraWave фокусируется исключительно на бизнес-клиентах. Сеть ориентирована на компании, которым требуется более высокая пропускная способность, симметричные скорости загрузки и выгрузки, повышенная отказоустойчивость и быстрая масштабируемость.

Планы космической компании Безоса амбициозны, поскольку Starlink в настоящее время доминирует на рынке спутникового интернета. В то время как Starlink уже эксплуатирует тысячи спутников на орбите и постоянно расширяется, запуск TeraWave запланирован только на конец 2027 года. Стратегическое отличие заключается в технических возможностях и ориентации на высокооплачиваемых B2B-клиентов, а не на массовый рынок.

Параллельно с Blue Origin, Amazon также разрабатывает собственный спутниковый проект Amazon Leo, включающий более 3200 спутников. В отличие от TeraWave, эта система ориентирована на частные домохозяйства и предназначена для обеспечения скорости загрузки, сопоставимой со скоростью высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет. С TeraWave Blue Origin значительно поднимает планку, стремясь к скоростям, значительно превосходящим обычные соединения.

Безос и Маск уже много лет являются конкурентами в космосе, соревнуясь друг с другом в своих космических проектах. SpaceX со Starlink считается пионером в предоставлении высокоскоростного интернета из космоса, а Amazon и Blue Origin теперь хотят последовать примеру лидера рынка. Спорным аспектом Starlink остается его потенциальное военное применение.

#космос #спутники #спутниковый интернет #blue origin #джефф безос #terawave
Источник: blueorigin.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Покупатель RTX 5080 обнаружил в коробке RTX 5060 Ti с подложными этикетками
2
В Великобритании обнаружена заброшенная вилла Римско-Британского периода
1
Индия поставила Армении первую партию управляемых ракет для РСЗО Pinaka
+
Эксперты сравнили быстродействие RTX 4070 с DLSS 4.5 и двумя предыдущими версиями в Cyberpunk 2077
+
Приключение Life is Strange: Reunion представлено официально — релиз назначен на конец марта
+
GizmoChina: Huawei может выпустить умные очки с функцией перевода в 2026 году
+
Южная Корея выводит на боевое дежурство баллистическую ракету Hyunmoo-5
2
Разработанный в Эстонии перехватчик Mark 1 продемонстрировал возможности перехвата ударных БПЛА
1
В Челябинске наладили производство рельсов для высокоскоростных ж/д магистралей
1
Ветеран Microsoft объяснил приём с быстрой перезагрузкой в Windows 95 при удерживании клавиши Shift
+
«Комсомольская правда»: Житель Самары купил квартиру в Воркуте за 80 тысяч рублей
3
Military Watch Magazine: Индия получает российские технологии ударных дронов через Беларусь
+
Intel завершит поддержку процессоров Core 12-го поколения в следующем году
+
В Беларуси собрали первую партию рестайлинговых кроссоверов Belgee X50 с обновлённым двигателем
+
Глава Anthropic: Разрешение продавать Китаю NVidia H200 сравнимо с поставками ядерного оружия в КНДР
1
Live Science: Вирусы мутировали в условиях микрогравитации на МКС и стали сильнее в земных условиях
1
Компания Ulefone представила смарт-часы Armor Watch Pro с защитой MIL-STD-810H, IP68 и IP69K
+
Ноутбуки на базе чипа NVIDIA N1X/N1 дебютируют в первом квартале 2026 года
+
Цены на SSD могут увеличиться в связи с сокращением выпуска NAND-памяти
7
AMD выпустила графический драйвер 26.1.1 (WHQL) с возможностью установки комплекта AI Bundle
1

Популярные статьи

«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
12
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
13
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
87
PlayStation 5 Ultra может выйти в ноябре 2027 года по цене в $800
3
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
5

Сейчас обсуждают

Маша Писаренко
19:45
За эти деньги на ам5 с ддр5 и с этой картой собирается.
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
Китя.
19:37
Скажи же. Дед с 5600 и 6600 чмобик.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
DTS
19:27
Ты снова отредактировал свой комментарий. С первого раза что-то "умное" написать не получается? Так 55 аккаунтов или 36? Попробуй еще погадай про меня, не угадал опять. И я не твой "дедуля", ты снова ...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Константин Губер
19:23
Поставки китайских смартфонов в Россию упали в полтора раза
Артём Поздняков
19:14
Поэтому новый бокс будет поддерживать Стим Чем и похоронит поейстейшн
«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
Димасик
18:46
Такую бандуру таскать на себе то еще счастье!)))
Следующим носимым устройством Apple станет значок с искусственным интеллектом
DTS
18:45
Ты не следил за контекстом в котором был написан этот комментарий, конечно тебе не понять о чем он.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Roditch
18:43
Так же делали ещё до того как это стало мейнстримом. Оборудование Bosch и Siemens приходило в Германию, там упаковывалось и становилось Made in Germany.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Китя.
18:42
Что ты городишь чушь всякую. понять тебя сложно. Ботовод. Вот так дедуля выдает своих пособников 36 акков у него сейчас.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
DTS
18:42
И что это значит?
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter