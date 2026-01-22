Планируемая американской аэрокосмической компанией Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса (Jeff Bezos) сеть будет конкурировать со Starlink Илона Маска.

Аэрокосмическая компания Джеффа Безоса (Jeff Bezos) Blue Origin анонсировала TeraWave, высокоскоростную спутниковую сеть с симметричной скоростью передачи данных. Сеть позиционируется как альтернатива Starlink Илона Маска. Планируемая группировка должна быть введена в эксплуатацию в конце 2027 года.



Джефф Безос. Фото: Blue Origin

Архитектура TeraWave предполагает комбинацию из 5280 спутников на низкой околоземной орбите и 128 спутников на средней околоземной орбите, соединенных оптическим способом. Ожидается, что спутники на низкой околоземной орбите обеспечат беспроводную скорость до 144 гигабит в секунду, а спутники на средней околоземной орбите — до 6 терабит в секунду.

В отличие от Starlink, которая тоже предоставляет услуги интернета и телефонной связи частным клиентам, TeraWave фокусируется исключительно на бизнес-клиентах. Сеть ориентирована на компании, которым требуется более высокая пропускная способность, симметричные скорости загрузки и выгрузки, повышенная отказоустойчивость и быстрая масштабируемость.

Планы космической компании Безоса амбициозны, поскольку Starlink в настоящее время доминирует на рынке спутникового интернета. В то время как Starlink уже эксплуатирует тысячи спутников на орбите и постоянно расширяется, запуск TeraWave запланирован только на конец 2027 года. Стратегическое отличие заключается в технических возможностях и ориентации на высокооплачиваемых B2B-клиентов, а не на массовый рынок.

Параллельно с Blue Origin, Amazon также разрабатывает собственный спутниковый проект Amazon Leo, включающий более 3200 спутников. В отличие от TeraWave, эта система ориентирована на частные домохозяйства и предназначена для обеспечения скорости загрузки, сопоставимой со скоростью высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет. С TeraWave Blue Origin значительно поднимает планку, стремясь к скоростям, значительно превосходящим обычные соединения.

Безос и Маск уже много лет являются конкурентами в космосе, соревнуясь друг с другом в своих космических проектах. SpaceX со Starlink считается пионером в предоставлении высокоскоростного интернета из космоса, а Amazon и Blue Origin теперь хотят последовать примеру лидера рынка. Спорным аспектом Starlink остается его потенциальное военное применение.