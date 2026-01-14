Терминалы для спутникового интернета Starlink запрещены в Иране. Тем не менее, сообщается, что их десятки тысяч.

На фоне блокировки интернета в Иране космическая компания Илона Маска SpaceX сделала свои спутниковые услуги бесплатными для страны. Информацию от активистов подтвердили финансовому новостному агентству Bloomberg источники внутри SpaceX. Первоначально SpaceX не делала официального заявления. Иранское правительство уже несколько дней прибегает к масштабной блокировке интернета в ответ на общенациональные протесты. Для использования Starlink требуются специальные антенны и приемники. Они запрещены в Иране, но тем не менее контрабандой ввозятся в страну. Предыдущие оценки предполагали, что в стране может находиться около 20 000 таких терминалов. Группа Holistic Resilience, которая занимается обеспечением доступа в интернет в Иране, теперь оценивает их количество более чем в 50 000, как сообщил изданию Bloomberg её глава Ахмад Ахмадиан.

Компактные терминалы напрямую взаимодействуют со спутниками Starlink, что делает их менее уязвимыми для государственного вмешательства. Однако, по сообщениям СМИ, иранским властям уже частично удалось нарушить прием сигнала Starlink.