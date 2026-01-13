Шведские вооруженные силы, уже оснащенные американскими зенитными батареями Patriot PAC-3, вскоре получат системы IRIS-T SLM, заказанные у немецкой группы Diehl Defense в ноябре прошлого года.
Однако Patriot PAC-3 и IRIS-T SLM могут защищать только особо важные объекты. И они не являются наиболее эффективными системами для операций по борьбе с беспилотниками. Поэтому было объявлено об инвестициях в размере 15 миллиардов шведских крон (1,4 миллиарда евро) для усиления противовоздушной обороны Швеции.
Министр обороны Пал Йонсон обосновал эти инвестиции, сославшись на уроки последних конфликтов, которые «ясно» продемонстрировали «исключительную важность надежной и устойчивой противовоздушной обороны». Укрепление потенциала Швеции в этой области «повысит порог поражения» и «внесет вклад в коллективное сдерживание и оборону НАТО».
На данный момент никаких подробностей о том, какое именно оборудование будет включено в этот пакет стоимостью 1,4 миллиарда евро, не сообщается. Однако известно, что первые заказы будут размещены в первом квартале 2026 года.
Цель состоит в том, чтобы оснастить «ряд автономных подразделений» размером с эскадрилью (или роту) «надежными и модульными системами» (зенитной артиллерией, радарами, датчиками и т. д.). Эти легкие подразделения должны быть «развертываемыми» в «конкретных» географических районах для обеспечения защиты гражданских объектов, таких как мосты, железнодорожные узлы, атомные и гидроэлектростанции, а также городские центры.