Ранее была представлена концепцию новой шведской системы противовоздушной обороны, направленная на защиту как гражданских, так и военных объектов.

Шведские вооруженные силы, уже оснащенные американскими зенитными батареями Patriot PAC-3, вскоре получат системы IRIS-T SLM, заказанные у немецкой группы Diehl Defense в ноябре прошлого года.

Однако Patriot PAC-3 и IRIS-T SLM могут защищать только особо важные объекты. И они не являются наиболее эффективными системами для операций по борьбе с беспилотниками. Поэтому было объявлено об инвестициях в размере 15 миллиардов шведских крон (1,4 миллиарда евро) для усиления противовоздушной обороны Швеции.

Фото: Вооруженные силы Швеции

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что «страна столкнулась с самой серьезной ситуацией в области безопасности за всю современную историю». Благодаря масштабным инвестициям в противовоздушную оборону власти защитят «общество, воинские части, городские районы и критически важную инфраструктуру».

Министр обороны Пал Йонсон обосновал эти инвестиции, сославшись на уроки последних конфликтов, которые «ясно» продемонстрировали «исключительную важность надежной и устойчивой противовоздушной обороны». Укрепление потенциала Швеции в этой области «повысит порог поражения» и «внесет вклад в коллективное сдерживание и оборону НАТО».

На данный момент никаких подробностей о том, какое именно оборудование будет включено в этот пакет стоимостью 1,4 миллиарда евро, не сообщается. Однако известно, что первые заказы будут размещены в первом квартале 2026 года.

Цель состоит в том, чтобы оснастить «ряд автономных подразделений» размером с эскадрилью (или роту) «надежными и модульными системами» (зенитной артиллерией, радарами, датчиками и т. д.). Эти легкие подразделения должны быть «развертываемыми» в «конкретных» географических районах для обеспечения защиты гражданских объектов, таких как мосты, железнодорожные узлы, атомные и гидроэлектростанции, а также городские центры.