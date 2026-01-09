Шведское управление по оборонным закупкам FMV подписало соглашение с компанией Saab Defence and Security о поставке систем вооружений с дистанционным управлением (модулей вооружения) Trackfire ARES.

В пятницу, 9 января, шведская компания Saab Defence and Security объявила о подписании соглашения на сумму около 1,5 млрд шведских крон ($160 млн) с FMV (управление по оборонным закупкам) при Министерстве обороны Швеции о поставке дистанционно управляемых модулей вооружения Trackfire ARES (Aerial RESponse).

Фото: Saab Defence and Security

Заказ был размещен в последнем квартале 2025 года и будет реализован в период с 2026 по 2028 год (в течение 15 месяцев). Системы будут поставлены сухопутным войскам Швеции и десантным батальонам в рамках текущей оборонной программы, направленной на развитие будущих десантных сил в составе Вооруженных сил Швеции.

Беспилотная боевая система Trackfire представляет собой полностью стабилизированную, дистанционно управляемую двуствольную боевую станцию, обеспечивающую высокую точность стрельбы в движении, независимо от того, установлена ли она на боевых кораблях, наземной технике или стационарных оборонительных позициях. Заказ FMV включает в себя новейший вариант дистанционно управляемой боевой системы Trackfire ARES, вооруженной автоматической пушкой M230LF Bushmaster под патрон 30x113 мм, обеспечивающей эффективную защиту от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Заказанные системы будут развернуты в первую очередь на недавно закупленных десантных и штурмовых катерах Stridsbåt 90HSM, которые заменят более старые Stridsbåt 90 H(alv), переданные Украине в рамках 18-го пакета военной помощи от 30 января 2025 года.

Приобретение этих подсистем последовало за решением шведского правительства купить средства противодействия БПЛА в виде систем Loke. Напомним, 17 мая 2023 года FMV заключила контракты с компанией Swede Ship Marine AB на поставку восьми артиллерийских катеров на базе Stridsbåt 90HSM, оснащенных 120-мм мортирами Patria NEMO Navy и 7,62-мм пулеметами Dillon M134D.