kosmos_news
Компания Saab поставит Швеции модули вооружения Trackfire ARES
Шведское управление по оборонным закупкам FMV подписало соглашение с компанией Saab Defence and Security о поставке систем вооружений с дистанционным управлением (модулей вооружения) Trackfire ARES.

В пятницу, 9 января, шведская компания Saab Defence and Security объявила о подписании соглашения на сумму около 1,5 млрд шведских крон ($160 млн) с FMV (управление по оборонным закупкам) при Министерстве обороны Швеции о поставке дистанционно управляемых модулей вооружения Trackfire ARES (Aerial RESponse).

Фото: Saab Defence and SecurityЗаказ был размещен в последнем квартале 2025 года и будет реализован в период с 2026 по 2028 год (в течение 15 месяцев). Системы будут поставлены сухопутным войскам Швеции и десантным батальонам в рамках текущей оборонной программы, направленной на развитие будущих десантных сил в составе Вооруженных сил Швеции.

Беспилотная боевая система Trackfire представляет собой полностью стабилизированную, дистанционно управляемую двуствольную боевую станцию, обеспечивающую высокую точность стрельбы в движении, независимо от того, установлена ли она на боевых кораблях, наземной технике или стационарных оборонительных позициях. Заказ FMV включает в себя новейший вариант дистанционно управляемой боевой системы Trackfire ARES, вооруженной автоматической пушкой M230LF Bushmaster под патрон 30x113 мм, обеспечивающей эффективную защиту от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Заказанные системы будут развернуты в первую очередь на недавно закупленных десантных и штурмовых катерах Stridsbåt 90HSM, которые заменят более старые Stridsbåt 90 H(alv), переданные Украине в рамках 18-го пакета военной помощи от 30 января 2025 года.

Приобретение этих подсистем последовало за решением шведского правительства купить средства противодействия БПЛА в виде систем Loke. Напомним, 17 мая 2023 года FMV заключила контракты с компанией Swede Ship Marine AB на поставку восьми артиллерийских катеров на базе Stridsbåt 90HSM, оснащенных 120-мм мортирами Patria NEMO Navy и 7,62-мм пулеметами Dillon M134D.

#saab #trackfire ares #швеция модули вооружения
Источник: fmv.se
Сейчас обсуждают

beastly77
20:58
через MAX
США покидают 66 международных организаций
Bernigan
20:56
Да уж, дед слился походу, ну а чё, в DX 11 и ниже фризы, в DX 12 мыло без DLSS, или мыло и мало кадров если вместо ФСР ТАА, реально кусок текстолита, но всё равно, смалодушничал дед, предал амудятину,...
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Китя.
20:50
До деда уже дошло что 6600 кусок текстолита и не более. как и 9070ХТ которая в новых играх в 4К бесполезна. Покупка её деньги на ветер и потом фиг продаж.
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Zeramon
20:49
Статью школьник писал? Уровень аналитики явно оттуда. 1. Нет конкретных аргументов и пруфов, что в официальных цифрах Нинтендо представленны именно отгруженные, а не проданные физикам, единицы. Предла...
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
deema35
20:44
"А вот в корпусах старого образца, где в лучшем случае есть только один вентилятор диаметром 120 мм на выдув, добиться хорошего охлаждения комплектующих среднего уровня производительности практически ...
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
Dangerous
20:41
И давно тебя гомосека, к пи рам тянет или ты таким родился?
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Dangerous
20:38
Все это кто, твои друзья по психиатрической палате?
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Китя.
20:33
Вот сижу и думаю. Поставить 4300 или оставит на 4266. Только хоть так хоть так амд так все равно не может.
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Bernigan
20:31
Слушай деда, а ты чего ниже открестился от своей 6600, ну ты блин и Иуда, всем понятно что это ты, и вдруг нет никакой 6600, будто это кусок г какой то, ну это так и есть, но всё же... Нужно же как бы...
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Владислав Бондарев
20:27
абсолютно согласен. сейчас сделали какое то сохранение в комнате с факторией, но он нихера не работает, один фиг выкидывает в начала и сохранения нет. игру превратили в очередную онлайн помойку
Краткий обзор игры Deadzone: Rogue (ранний доступ)
