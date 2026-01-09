Сайт Конференция
kosmos_news
RUSI: В мае 2025 года индийский истребитель Rafale могла сбить китайская ракета PL-15
Стали известны подробности о том, как во время боёв в мае 2025 года индийский Rafale сбили на расстоянии 200 километров китайской ракетой PL-15.

Скорее всего, в мае прошлого года индийский истребитель Dassault Rafale был сбит с помощью китайской ракеты класса «воздух-воздух» PL-15 с дальности около 200 километров. Её, предположительно, выпустил пакистанский самолет J-10CE. К такому выводу пришел отчет британского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI), ссылающегося на заявления пакистанских официальных лиц.

Пакистанский J-10CE. Фото: ВВС ПакистанаСогласно анализу RUSI, воздушные столкновения между Пакистаном и Индией во время операции «Синдор» в мае 2025 года предоставили ценные — хотя и неполные — данные о фактических боевых возможностях китайских самолетов и ракет по сравнению с западными и российскими разработками.

Во время конфликта были сбиты как минимум один индийский Rafale и один Су-30MKI, и, возможно, еще два или три индийских самолета. Поражение воздушной цели на таком большом расстоянии остается крайне редким событием в истории воздушных боев. 8 мая были обнаружены остатки индийского истребителя Rafale с бортовым номером BS-001, включая фрагмент задней части фюзеляжа, что подтверждает потери ВВС Индии в этом бою.

Фактическая дальность запуска ракеты зависит от многих факторов, таких как скорость и высота носителя, параметры движения цели и геометрия наведения. Заявленная дальность экспортной версии ракеты PL-15E составляет приблизительно 145 километров, в то время как – согласно имеющимся данным – попадание произошло на дальности около 200 километров.

Это может указывать на то, что Пакистан использовал не экспортную, а отечественную версию китайской ракеты PL-15, расчетная дальность которой составляет 200-300 километров. Ранее пакистанские СМИ сообщали, что примерно за неделю до начала боевых действий Китай передал Пакистану партию ракет непосредственно со складов собственных вооруженных сил, на которые не распространялись экспортные ограничения.

Ракета PL-15 изначально разрабатывалась для китайских истребителей пятого поколения J-20, что потребовало укороченной конструкции фюзеляжа, позволяющей размещать ракету во внутренних отсеках для вооружения.

PL-15 оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения и двусторонним каналом обмена данными, позволяющим самолету-носителю корректировать траекторию ракеты, в то время как ракета передает ему телеметрические данные. Большая дальность полета обеспечивается двухступенчатым твердотопливным ракетным двигателем, который поддерживает высокую кинетическую энергию даже на конечном этапе полета.

Если выводы RUSI подтвердятся, это станет одним из самых наглядных примеров успешного применения ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности в реальном вооруженном конфликте, что будет иметь значительные последствия для глобальной оценки китайских авиационных технологий.

#ракета #истребитель #rafale #pl-15
Источник: rusi.org
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter