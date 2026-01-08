Глава Белого дома написал, что военный бюджет страны на 2027 год необходимо увеличить в полтора раза, до $1,5 трлн.

Союзники США по НАТО пообещали увеличить свои военные расходы до 5% ВВП к 2035 году под давлением Вашингтона. Президент Дональд Трамп явно намерен подать пример. Через социальную сеть Truth Social глава Белого дома объявил, что предложит военный бюджет в размере 1,5 триллиона долларов на 2027 финансовый год, сообщают СМИ со ссылкой на соцсети Трампа. Это представляет собой увеличение на 50% по сравнению с только что принятым бюджетом и, что более важно, составляет 5% ВВП США, который в прошлом году достиг примерно 31,095 триллиона долларов. Министерство обороны США уже финансирует несколько крупных программ: истребители 6-го поколения (F-47 для ВВС США и F/A-XX для ВМС США), стратегический бомбардировщик B-21 Raider, модернизацию наземного компонента ядерного сдерживания (включая ракету Sentinel, разработка которой оказалась гораздо дороже, чем предполагалось), новые атомные подводные лодки с баллистическими ракетами (класса Columbia), ускоренное внедрение беспилотных летательных аппаратов, гиперзвукового оружия, космических операций и, конечно же, противоракетной обороны с особенно амбициозным проектом «Золотой купол».

Но одной из главных задач Пентагона в ближайшие годы станет значительное укрепление ВМС США. В последние недели было объявлено о строительстве новых фрегатов водоизмещением около 4700 тонн, а также линкоров водоизмещением от 30 000 до 40 000 тонн.

Тем не менее, этот финансовый план не должен превратиться в «пустые инвестиции» для производителей оружия или в увеличение бюрократии в Пентагоне. Что касается производителей, то компания Raytheon наименее чутко реагирует на потребности Пентагона, считает президент США. По его словам, «либо Raytheon возьмет на себя ответственность и инвестирует больше средств в производственные мощности, особенно в заводы и оборудование, либо компания прекратит все деловые отношения с Министерством обороны».

Напомним, что Raytheon производит, среди прочего, ракеты Tomahawk, Sidewinder и Javelin. Кроме того, компания контролирует производителя двигателей Pratt & Whitney, который поставляет двигатель F135 для истребителя-бомбардировщика F-35.