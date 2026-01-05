Китайский стартап Zeroth создал свою модель W1 на основе мусорщика ВАЛЛ-И из одноименного фильма Pixar. Однако его набор функций ограничен.

В то время как такие компании, как Tesla, все еще работают над выводом своих человекоподобных роботов на рынок, китайский стартап уже выпустил две модели. Как сообщает The Verge, одна из них поразительно похожа на известного персонажа Disney, который ранее появлялся только на экране.

ВАЛЛ-И, пожалуй, самый популярный робот Disney. Фото: s_bukley / Shutterstock, Inc.Многие компании по всему миру в настоящее время работают над разработкой человекоподобных роботов. Однако лишь немногие модели подходят для массового рынка. Ключевая причина — высокая цена, часто 10 000 долларов и более. К этому добавляются технические сложности, особенно в разработке компонентов для тонкой моторики.

В отличие от них, W1 от китайского робототехнического стартапа Zeroth уже доступен. Робот имеет коробчатый корпус и передвигается по таким поверхностям, как трава или гравий, используя гусеничные траки. Он очень похож на робота ВАЛЛ-И (англ. WALL-E). В анимационном фильме студии Pixar 2008 года этот робот появился как последний работающий мусорщик в 2805 году.

Фильм имел огромный коммерческий успех, собрав более 62 миллионов долларов только за первые выходные проката. В настоящее время W1 от Zeroth доступен только в Китае. Однако стартап планирует предложить аналогичную небрендированную версию для рынка США. Цена: 5599 долларов.

По словам Zeroth, W1 предназначен для использования дома или в других «легких» приложениях. Он может перевозить грузы до 55 килограммов и использует лидар, RGB-камеры и другие датчики для навигации. Тех, кто надеялся на полностью функционального помощника по дому, ждет разочарование: основные задачи стартапа — транспортировка предметов. Этот робот, похожий на ВАЛЛ-И, также может следовать за людьми и делать фотографии с помощью своей 13-мегапиксельной камеры. Модель W1 развивает максимальную скорость чуть менее 1,8 километра в час.

Zeroth также выпускает значительно меньшего человекоподобного робота. M1 имеет высоту всего 38 сантиметров, его цена начинается от 2899 долларов. Ожидается, что и M1, и W1 будут доступны для предварительного заказа в США в первом квартале этого года.