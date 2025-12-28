Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Amazon предположительно отправила клиенту в десять раз больше заказанных SSD стоимостью €5000
Как сообщается, Amazon по ошибке отправила клиенту в десять раз больше высокопроизводительных SSD-накопителей, чем он фактически заказал. Покупатель смог оставить SSD себе.

В последние годы Amazon иногда предлагала клиентам, желающим вернуть заказанные товары относительно небольшой стоимости, возможность оставить их себе. Это было дешевле для гиганта электронной коммерции, чем обработка возвратов, но данной опцией часто злоупотребляли.
Высокопроизводительный SSD-накопитель Samsung 9100 Pro. Изображение: SamsungВ сентябре 2025 года Amazon ввела так называемый частичный возврат средств. С помощью этой опции покупатели могут оставить себе некоторые ненужные товары и получить частичный возврат денег. Однако случай одного пользователя Reddit выделяется среди прочих, поскольку он связан со значительной суммой денег.

Как сообщил пользователь Reddit с ником «1trollzor1», он изначально заказал два 2-гигабайтных накопителя (Samsung 9100 Pro). Эти производительные SSD стоят около 280 евро каждый на Amazon.
Вместо двух SSD он получил две коробки с накопителями последнего поколения. В посылках оказались 20 SSD-накопителей Samsung вместо двух. В этом случае стоимость товара составила бы 5600 евро вместо 560 евро. Пользователь Reddit может оставить себе случайно доставленные устройства хранения данных. Служба поддержки клиентов Amazon подтвердила это ему. Как сообщает Winfuture, это вполне возможно, поскольку, согласно Федеральной торговой комиссии США (FTC), не запрошенные назад товары юридически считаются подарками.

Существует также возможное объяснение ошибки. Производители, такие как Samsung, часто отправляют свои SSD-накопители розничным продавцам в коробках, содержащих по десять единиц в каждой.
Коробки могли быть ошибочно зарегистрированы в системе как отдельные товары и помечены соответствующим штрихкодом. В высокоавтоматизированных логистических центрах, таких как Amazon, такая коробка могла пройти как один SSD. 

Конечно, также возможно, что «1trollzor1» разыгрывает сообщество Reddit, и все это просто шутка.

#samsung #ssd #samsung 9100 pro
Источник: reddit.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В мессенджере Max в 2025 году заблокировали свыше 700 тысяч номеров и удалили миллион файлов
4
В Санкт-Петербурге началось серийное производство грузовых автомобилей БАЗ с колёсной формулой 6x6
1
В Китае открыли самый длинный в мире скоростной тоннель
2
В ГАИ выступили за повышение максимальной скорости движения на отдельных участках магистралей
+
Китайский производитель моторов Dongan разработал ДВС, соответствующий стандарту Евро-7
+
В Linux на Radeon RX 580 смогли запустить AAA-игры, которые на Windows не идут или тормозят
+
Владелец GeForce RTX 5090 показал сгоревший дотла 16-контактный разъём
21
Физики обнаружили странное состояние материи, промежуточное между жидким и твердым
1
Великобритания задерживает производство Challenger 3 из-за продолжающихся испытаний
1
Bloomberg: Рубль самая сильная валюта 2025 года
2
Ученые создали из отходов клей настолько прочный, что с его помощью можно буксировать автомобиль
+
Представлены официальные изображения консоли Pocket 6
+
Иркутский авиазавод ввёл в эксплуатацию два новых современных фрезерно-обрабатывающих центра с ЧПУ
+
Дефицит памяти может заставить производителей ПК откладывать релиз новых продуктов
2
Исследователи создали новый тип молекул для безопасной борьбы с лишним весом на клеточном уровне
+
WCCFTech: Нехватка памяти DDR5 может привести к переносу запуска новых моделей ПК
3
Список самых популярных в России видеоигр в 2025 году возглавила EA Sports FC 25
+
ЦБ РФ вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций
+
Google хочет вывезти из России свои кэширующие серверы в конце января, но у регуляторов есть вопросы
+
Зафиксирован самый пожароопасный случай возгорания разъёма 12V-2x6 на RTX 5090 от MSI
1

Популярные статьи

Почему Sony PlayStation 5 в 2026 году — это лучшее игровое устройство
47
Автомобили, которые мы потеряли в 2025: Kia Soul, Ford Kuga, Volvo S60
+
Самые интересные устройства, которые мне довелось увидеть, опробовать и протестировать в 2025 году
+
Как полюбить Xbox, не привлекая внимания санитаров
4

Сейчас обсуждают

Дмитрий Малинин
13:03
Если выставить все военные корабли в ряд то можно перейти море по ним!
TSMC эвакуировала часть предприятий из-за сильного землетрясения на Тайване
Crouse
13:01
Даже с учетом роста цены на все и вроде бы стабильной цены на консоль - если брать универсальное устройство - то альтернативы пк нет. Даже на старом компе можно воткнуть более менее сносную видюшку, н...
Почему Sony PlayStation 5 в 2026 году — это лучшее игровое устройство
Сергей Анатолич
12:49
Так скоро морей не хватит для всех авианосцев!🤣
TSMC эвакуировала часть предприятий из-за сильного землетрясения на Тайване
Alex TOPMAN
12:36
А можно новости не про "опять потратили кучу бабок", а про "получили такой-то результат от `когда-то` чё-то там вложенного, запущенного и т.п."?
«Сбер» вложил 1 миллиард рублей в подготовку специалистов по искусственному интеллекту
Alex TOPMAN
12:33
Какие сложности? Какая синхронизация? Чё за бред? Стыковку делать надо с центральной частью (ось), которая не должна вращаться (точнее, вращаться в противофазе с той же скоростью) и там просто тупо бу...
В России запатентовали космическую станцию ​​с искусственной гравитацией
Alex TOPMAN
11:51
Есть стойкое ощущение, что "кто-то берёт в МВФ свеженапечатаные в избытке (!) деньги в огромном количестве, тратит их нецелевым способом (например, на яхты), а потом вот так `сжигает долги` через Укра...
Канада выделяет Украине экономическую помощь в размере $1,8 млрд для получения новых кредитов
Alex TOPMAN
11:45
Чё-та я не понял эту словесную конструкцию в заголовке: "Дают денег, чтобы они заняли денег". Это как??... Пояснительную бригаду!
Канада выделяет Украине экономическую помощь в размере $1,8 млрд для получения новых кредитов
Dentarg
11:33
Не с тех начали спецоперацию
InfoBRICS: Литовские спецслужбы получают спецполномочия для преследования граждан, связанных с РФ
Dentarg
11:31
Их с нового года все поднимут вместе с НДС.
Российские операторы мобильной связи начали привлекать абонентов доступом к нейросетям без VPN
George Mendel
11:13
А что сейчас модно отключать вентиляторы в блоках питания? Так его оттуда выкрутить можно, но я всё равно не понимаю зачем это?! Очень интересно на каком стресс-тесте и на какой нагрузке ваш блок пита...
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter