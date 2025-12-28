Как сообщается, Amazon по ошибке отправила клиенту в десять раз больше высокопроизводительных SSD-накопителей, чем он фактически заказал. Покупатель смог оставить SSD себе.

В последние годы Amazon иногда предлагала клиентам, желающим вернуть заказанные товары относительно небольшой стоимости, возможность оставить их себе. Это было дешевле для гиганта электронной коммерции, чем обработка возвратов, но данной опцией часто злоупотребляли.

Высокопроизводительный SSD-накопитель Samsung 9100 Pro. Изображение: SamsungВ сентябре 2025 года Amazon ввела так называемый частичный возврат средств. С помощью этой опции покупатели могут оставить себе некоторые ненужные товары и получить частичный возврат денег. Однако случай одного пользователя Reddit выделяется среди прочих, поскольку он связан со значительной суммой денег.

Как сообщил пользователь Reddit с ником «1trollzor1», он изначально заказал два 2-гигабайтных накопителя (Samsung 9100 Pro). Эти производительные SSD стоят около 280 евро каждый на Amazon.

Вместо двух SSD он получил две коробки с накопителями последнего поколения. В посылках оказались 20 SSD-накопителей Samsung вместо двух. В этом случае стоимость товара составила бы 5600 евро вместо 560 евро. Пользователь Reddit может оставить себе случайно доставленные устройства хранения данных. Служба поддержки клиентов Amazon подтвердила это ему. Как сообщает Winfuture, это вполне возможно, поскольку, согласно Федеральной торговой комиссии США (FTC), не запрошенные назад товары юридически считаются подарками.

Существует также возможное объяснение ошибки. Производители, такие как Samsung, часто отправляют свои SSD-накопители розничным продавцам в коробках, содержащих по десять единиц в каждой.

Коробки могли быть ошибочно зарегистрированы в системе как отдельные товары и помечены соответствующим штрихкодом. В высокоавтоматизированных логистических центрах, таких как Amazon, такая коробка могла пройти как один SSD.

Конечно, также возможно, что «1trollzor1» разыгрывает сообщество Reddit, и все это просто шутка.