Это связано не только с ажиотажем вокруг чипов ИИ, но и с другими причинами. Особенно сокращение коснется GeForce RTX 5070 Ti и 16-гигабайтной GeForce RTX 5060 Ti.

Nvidia планирует существенно сократить производство графических чипов для видеокарт GeForce на 30-40 процентов в первом полугодии 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это сокращение может привести к значительному повышению цен в будущем. Причина не в буме производства исключительно ИИ-чипов. По данным отраслевых источников, дело, скорее, в финансовых соображениях.

Согласно гонконгскому сайту benchlife.info, особенно пострадают две модели: GeForce RTX 5070 Ti и 16-гигабайтная GeForce RTX 5060 Ti. Акцент на этих двух моделях кажется понятным с точки зрения бизнеса: GeForce RTX 5070 Ti использует тот же графический процессор, что и RTX 5080, которая стоит примерно на $300 дороже. Идентичный объем памяти при значительно более низкой цене делает RTX 5070 Ti менее прибыльной для Nvidia, хотя она популярна среди геймеров, стремящихся сэкономить. 16-гигабайтный вариант RTX 5060 Ti, с другой стороны, и так считается нишевым продуктом.

Вероятно, пройдут месяцы, прежде чем реальный дефицит начнет ощущаться в магазинах. Производство полупроводниковой пластины включает в себя несколько тысяч этапов и занимает несколько недель. Время доставки также является важным фактором. Основной причиной запланированного сокращения производства назван дефицит памяти GDDR7 для видеокарт. Ранее сообщалось, что Nvidia больше не намерена продавать графические процессоры и модули DRAM в комплекте с видеокартами, как обычно.

Nvidia, как компания с самой высокой рыночной капитализацией в мире, теоретически должна обладать достаточной рыночной властью, чтобы обеспечить себе достаточное количество памяти. Однако компания получает значительно большую прибыль от ускорителей ИИ для центров обработки данных, чем от продуктов GeForce. В прошлом квартале выручка от серверов, включая сетевое оборудование, составила приблизительно 51 миллиард долларов, а выручка от графических процессоров GeForce достигла почти 4,3 миллиарда долларов.

По данным benchlife.info, в начале 2026 года также может произойти повышение цен на конкурирующие видеокарты Radeon. Сообщается, что внутренние корректировки уже были внесены, но пока они затронули только Radeon RX 9060 XT в розничных магазинах. Что касается Radeon RX 9070 XT и RX 9070, то пока что скидки от AMD компенсировали возросшие затраты. Некоторые модели даже подешевели за последние недели.

Nvidia теперь полностью сосредоточена на бизнесе в сфере искусственного интеллекта. В финансовых отчетах за этот год компания даже не упомянула о рекордной выручке, достигнутой с чипами GeForce. Уолл-стрит также в первую очередь интересуется подразделением компании, занимающимся искусственным интеллектом.