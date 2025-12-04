Каждый желающий может увидеть любой из 2,75 миллиарда объектов на Земле, сравнить его высоту и форму с другими зданиями.

Исследователи из Мюнхенского технического университета создали интерактивную карту всех зданий на Земле. На карте «Глобальный атлас зданий» отображаются все объекты, построенные к настоящему моменту. Она включает в себя в общей сложности 2,75 миллиарда 3D-моделей, показывающих как форму, так и высоту каждого отдельного здания. По словам исследователей, это самый большой глобальный набор данных на сегодняшний день. Для сравнения, предыдущий самый большой набор данных содержал около 1,7 миллиарда записей. Данные, использованные для создания моделей, получены из различных спутниковых снимков, сделанных с 2019 года по настоящее время. 97% моделей — это так называемые модели LoD1 (уровень детализации 1). Преимущество моделей LoD1: отсутствие детализации упрощает использование данных в других исследованиях. По словам разработчиков, их можно использовать для «анализа и планирования городской инфраструктуры». Например, города могут использовать эти данные для планирования дополнительного жилья, школ или больниц в густонаселённых районах.

Например, на карте можно посмотреть на центр Санкт-Петербурга. Чем выше здание, тем оно более насыщенного синего цвета (а если щелкнуть на объект, то отобразится его высота):

Сяоманг Чжу, профессор и руководитель отдела анализа данных в области наблюдения за Землёй в Мюнхенском техническом университете, сказал, что «трёхмерная модель зданий даёт гораздо более точную картину урбанизации и бедности, чем изображения на традиционных картах». С помощью трёхмерных моделей можно увидеть не только контуры зданий, но и их объём, что даёт более точное представление об условиях жизни населения в конкретном районе.

Интерактивная карта предназначена для поддержки исследований и решения проблем, связанных с климатическим кризисом. Например, она позволит создавать модели потребления энергии и вредных выбросов. Кроме того, эти данные могут быть использованы для прогнозирования воздействия наводнений и землетрясений на города и сельскую местность до наступления потенциальных стихийных бедствий.