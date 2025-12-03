Китай завоёвывает новые рынки автомобилей благодаря машинам с двигателями внутреннего сгорания

Китайские автопроизводители всё больше заявляют о себе на мировом рынке, и не только благодаря электромобилям. Автомобили с двигателями внутреннего сгорания становятся основным экспортным товаром Поднебесной, которая использует свои производственные мощности для наводнения рынков от Латинской Америки до Европы. Экспансия Китая не ограничивается дешёвой продукцией таких платформ, как Temu или Shein, и электромобилями. Она также становится всё более заметной в сегменте автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. По данным Reuters, с 2020 года автомобили с двигателями внутреннего сгорания составляют 76% китайского экспорта автомобилей, а годовые поставки из Китая выросли примерно с 1 миллиона до более чем 6,5 миллионов единиц в этом году. Ожидается, что экспорт только бензиновых и дизельных автомобилей превысит 4,3 млн единиц, что составит почти две трети от общего объема китайского экспорта автомобилей.

Этот профицит обусловлен тем, что быстрый рост рынка электромобилей в Китае оставил неиспользованными производственные линии, способные выпускать до 20 млн автомобилей с ДВС в год, поэтому производители перенаправляют их на экспорт. Крупнейшими экспортерами являются в основном государственные компании, такие как SAIC, BAIC, Dongfeng, Changan и Chery, которые годами полагались на совместные предприятия с такими брендами, как Volkswagen, GM и Nissan. Когда спрос на автомобили с ДВС в Китае резко упал, производители начали искать клиентов за рубежом, ориентируясь на Латинскую Америку, Африку, Центральную и Восточную Европу, а также другие регионы, где сеть зарядных станций для электромобилей пока недостаточно развита.

Среди десяти крупнейших китайских экспортеров только Tesla и BYD продают исключительно электромобили и подключаемые гибриды, в то время как остальные компании по-прежнему в основном полагаются на модели с двигателем внутреннего сгорания, поскольку на них проще всего найти покупателей в большинстве стран.

Китайские автомобили с двигателями внутреннего сгорания стремительно завоевывают долю рынка в таких странах, как Мексика, Россия, ЮАР, Чили и Уругвай, вытесняя традиционных производителей из Европы, Японии и США. Некоторые страны реагируют защитными мерами: Мексика повысила пошлины на китайские автомобили до 50%, а Россия ввела пошлины и утильсбор, что уже ограничило приток китайских машин. В то же время некоторые правительства, например, ЮАР, рассматривают как стимулы для строительства заводов, так и возможные пошлины для ограничения импорта.