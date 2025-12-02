Эта плюшевая игрушка чем-то напоминает Лабубу и может распознавать изменения тона голоса пользователя.

Производитель смартфонов Huawei выпустил в Китае интерактивного плюшевого питомца Smart Hanhan, созданного на основе модели искусственного интеллекта. Этим продуктом Huawei, похоже, одновременно затрагивает две актуальные темы: искусственный интеллект и феномен «Лабубу».

Фото: Huawei

Оснащенная датчиками, плюшевая игрушка реагирует на прикосновения, движение и звук. Она призвана подарить пользователям ощущение взаимодействия и близости.

Как сообщает Gizmochina, в основе Smart Hanhan лежит ИИ-модель Huawei Xiaoy. Она разработана для ведения естественных и эмоционально чутких разговоров, распознавая изменения тона голоса, эмоциональные сигналы и контекст. Это сделано для того, чтобы сделать общение более личным и эмоционально осмысленным.

Фото: HuaweiИгрушка подключается к смартфону Huawei под управлением HarmonyOS 5. Там она взаимодействует с чат-ботом на основе ИИ и его приложением. Это решение позволяет пользователям вести автоматизированный дневник эмоций через Smart Hanhan (отслеживать реакции на разные события).

Smart Hanhan доступен в Китае по цене, эквивалентной примерно $50. Для использования всех его функций требуется платная подписка. Выход Smart Hanhan в Европе маловероятен.