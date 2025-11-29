Сайт Конференция
kosmos_news
Xiaomi представила Poco F8 Ultra и Poco F8 Pro с передовыми характеристики по доступной цене
Новые смартфоны 8-й серии Poco отличаются передовыми характеристиками по сравнительно низкой цене (от €520).

Несколько лет назад Xiaomi начала завоевывать рынок, выпуская исключительно доступные по цене, но при этом хорошо оснащенные смартфоны. С тех пор телефоны Xiaomi стали довольно дорогими, но новая серия Poco — исключение.Poco F8 Ultra. Источник: XiaomiНедорогие смартфоны китайского производителя в настоящее время представлены преимущественно под его суббрендами Redmi и Poco. С выпуском Poco F8 Ultra Xiaomi предлагает смартфон, предлагающий флагманские характеристики по конкурентоспособной цене.

Дизайн F8 Ultra во многом напоминает Pro-модели текущей линейки iPhone. Прямоугольный модуль камеры вмещает в себя три объектива. Изюминкой является телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом, что редкость в этом ценовом диапазоне.

То же самое относится к процессору Snapdragon 8 Elite, отличному  дисплею и другим характеристикам. Также стоит отметить мощный аккумулятор ёмкостью 6500 мАч, который предполагает достойное время автономной работы.

Динамик, расположенный на задней панели рядом с объективами камеры, также необычен. Он украшен логотипом Bose. Действительно ли маркировка «Sound by Bose» означает более высокое качество звука по сравнению с другими смартфонами, станет ясно только после тестирования.
Poco F8 Ultra. Источник: XiaomiPoco F8 Ultra в Европе доступен по цене €699. Его можно заказать напрямую в магазине Xiaomi Mi Store. Помимо флагманского Poco, Xiaomi также представила Poco F8 Pro. По сравнению с моделью Ultra он несколько уступает в плане характеристик, но зато дешевле на €180.

Версия Pro оснащена немного меньшим дисплеем и аккумулятором. Беспроводная зарядка невозможна. Однако камера обеспечивает 2,5-кратный оптический зум.Poco F8 Pro. Источник: XiaomiЛоготип Bose виден на задней панели Poco F8 Pro. Однако у него нет отдельного динамика рядом с объективами камеры. При этом, F8 Pro все же предлагает хорошее соотношение цены и качества.

#xiaomi #смартфон #poco f8 ultra
Источник: x.com
