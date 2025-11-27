Это ожидание поддерживает интерес к рисковым активам, несмотря на осторожные заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла

В среду, 26 ноября, биткоин вернулся к отметке $91 000, положив конец периоду значительной волатильности. К 27 ноября криптовалюта выросла на 4,4% до $91 500 за 24 часа, восстановившись после падения примерно до $81 000 на предыдущей неделе. Объём торгов достиг $114 млрд, что более чем вдвое превышает объём предыдущего дня.

В настоящее время биткоин находится примерно на 29% ниже своего исторического максимума в $126 080, достигнутого в октябре. Последние несколько недель ознаменовались значительным падением стоимости, которое порой сводило на нет весь прирост, достигнутый в 2025 году.

Аналитики называют снижение институционального интереса и неопределенность относительно денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США основными причинами предыдущего спада. Во время падения цен в октябре были ликвидированы открытые позиции на сумму 19 миллиардов долларов. В общей сложности пришлось ликвидировать деривативы на биткоин на сумму около 335 миллионов долларов.

Общее повышение склонности к риску на рынках подтверждается 80-процентной вероятностью снижения процентной ставки Федеральной резервной системой в декабре. Согласно данным инструмента CME FedWatch, эта вероятность составляет 84,7%. Председатель ФРС Джером Пауэлл ранее не делал четких заявлений относительно дальнейшего снижения процентных ставок, что создавало дополнительную неопределенность.

Позитивные сигналы не ограничиваются криптовалютами: фондовые рынки США также зафиксировали рост: индекс Dow Jones вырос на 0,67%, а технологичный Nasdaq — на 0,82%. Другие криптовалюты также продемонстрировали позитивную динамику. Ethereum вырос на 2,8% до $3038, в то время как XRP — на 1,6% до $2,22. Solana — на 2,9% до $143,26, а BNB — на 3,9% до $897,90. Эта общая динамика рынка свидетельствует о стабилизации настроений инвесторов.

Будет ли восстановление устойчивым или это лишь перерыв в долгосрочном нисходящем тренде, пока неясно. Аналитики внимательно следят за потоками средств в биржевых инвестиционных фондах (ETF), позиционированием на рынке деривативов и потоками институционального капитала для оценки будущих событий.