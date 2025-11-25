Сайт Конференция
kosmos_news
SCMP: Спутниковый интернет Starlink можно заблокировать над Тайванем с помощью 2000 дронов
Китайские исследователи рассчитали, как можно полностью отрезать остров от спутникового интернета.

Китайские исследователи смоделировали, как Тайвань может быть отрезан от спутникового интернета, сообщает South China Morning Post (SCMP). Если передатчики и радиовышки будут уничтожены, армия Тайваня больше не сможет получать приказы, передавать информацию или эффективно координировать действия.

По мнению китайских исследователей, глушение традиционных спутников связи — простая задача. Они находятся на геостационарной орбите, что позволяет легко заглушить их сигналы мощными наземными станциями. Однако орбиты более 8000 спутников Starlink, уже находящихся в космосе, не фиксированы, а постоянно меняются. Более того, наземный терминал подключен не к одному спутнику, а переключается между несколькими, создавая своего рода ячеистую сеть. Если спутник Starlink блокируется, наземный терминал просто переключается на следующий.

Кроме того, спутники используют фазированные антенные решетки — то есть несколько небольших антенн вместо одной большой. Они также способны переключаться по частоте. Оба этих фактора затрудняют глушение.

Исследователи пришли к выводу, что единственный эффективный способ блокировать наземные терминалы — это развернуть в воздухе множество небольших глушилок. Для проверки этой теории было проведено моделирование. Была сформирована сеть глушилок. В реальных условиях это были бы дроны, самолеты или воздушные шары, летящие на высоте 20 км на расстоянии от 5 до 9 км друг от друга.

Наилучшие результаты в идеальных условиях были достигнуты с использованием глушилки мощностью 26 децибел-ватт (дБВт) с фокусированной антенной. На расстоянии 7 км от ближайшего глушилки такое устройство может покрыть площадь 38,5 квадратных километров. Площадь Тайваня составляет около 36 000 км². Следовательно, потребуется не менее 935 дронов-глушилок.

Эта цифра пока не включает резервные дроны на случай сбоев и не учитывает рельеф местности. В горных районах может потребоваться больше глушилок, поскольку в противном случае наложенный сигнал будет блокироваться горами. При использовании более дешёвой глушилки мощностью 23 дБВт расстояние между дронами пришлось бы сократить до 5 км. Для этого потребовалось бы около 2000 дронов.

Сейчас создание такой системы против Starlink маловероятно. Круглосуточное управление 1000–2000 дронов на высоте 20 км в спорном воздушном пространстве — задача не из лёгких, даже для Китая. Если США окажут военную поддержку Тайваню, поддерживать такую масштабную сеть глушения будет сложно.

#китай #тайвань #starlink #спутниковый интернет
Источник: scmp.com
