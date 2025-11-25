Китайские исследователи рассчитали, как можно полностью отрезать остров от спутникового интернета.

Китайские исследователи смоделировали, как Тайвань может быть отрезан от спутникового интернета, сообщает South China Morning Post (SCMP). Если передатчики и радиовышки будут уничтожены, армия Тайваня больше не сможет получать приказы, передавать информацию или эффективно координировать действия.

По мнению китайских исследователей, глушение традиционных спутников связи — простая задача. Они находятся на геостационарной орбите, что позволяет легко заглушить их сигналы мощными наземными станциями. Однако орбиты более 8000 спутников Starlink, уже находящихся в космосе, не фиксированы, а постоянно меняются. Более того, наземный терминал подключен не к одному спутнику, а переключается между несколькими, создавая своего рода ячеистую сеть. Если спутник Starlink блокируется, наземный терминал просто переключается на следующий.

Кроме того, спутники используют фазированные антенные решетки — то есть несколько небольших антенн вместо одной большой. Они также способны переключаться по частоте. Оба этих фактора затрудняют глушение.

Исследователи пришли к выводу, что единственный эффективный способ блокировать наземные терминалы — это развернуть в воздухе множество небольших глушилок. Для проверки этой теории было проведено моделирование. Была сформирована сеть глушилок. В реальных условиях это были бы дроны, самолеты или воздушные шары, летящие на высоте 20 км на расстоянии от 5 до 9 км друг от друга.

Наилучшие результаты в идеальных условиях были достигнуты с использованием глушилки мощностью 26 децибел-ватт (дБВт) с фокусированной антенной. На расстоянии 7 км от ближайшего глушилки такое устройство может покрыть площадь 38,5 квадратных километров. Площадь Тайваня составляет около 36 000 км². Следовательно, потребуется не менее 935 дронов-глушилок.

Эта цифра пока не включает резервные дроны на случай сбоев и не учитывает рельеф местности. В горных районах может потребоваться больше глушилок, поскольку в противном случае наложенный сигнал будет блокироваться горами. При использовании более дешёвой глушилки мощностью 23 дБВт расстояние между дронами пришлось бы сократить до 5 км. Для этого потребовалось бы около 2000 дронов.

Сейчас создание такой системы против Starlink маловероятно. Круглосуточное управление 1000–2000 дронов на высоте 20 км в спорном воздушном пространстве — задача не из лёгких, даже для Китая. Если США окажут военную поддержку Тайваню, поддерживать такую масштабную сеть глушения будет сложно.