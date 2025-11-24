При этом он будет постоянно испытываться, поскольку планируется внедрять новые системы вооружений, заявили в российском авиационном холдинге «Сухой».

Начальник летной службы компании «Сухой» Сергей Богдан раскрыл срок эксплуатации флагмана ВВС России Су-57. Истребитель пятого поколения может эксплуатироваться в течение 20-30 лет, утверждает специалист. При этом, по его словам, самолеты все равно будут стоять на испытаниях.

Летчик пояснил, что реализация программы дополнительных испытаний необходима при появлении новых систем вооружений. Речь идет об авиабомбах или ракетах, которые постоянно разрабатываются. С новыми видами вооружений необходимо испытать самолет на «на маневренность, устойчивость, прочность». Таким образом, по сути истребитель будет стоять на испытаниях вплоть до вывода из эксплуатации.

Сергей Богдан ранее отметил превосходство российских Су-57 над американскими аналогами. Известно, что конструкция Су-57 разработана для минимизации эффективной площади отражения. Внутренние отсеки вооружения также способствуют уменьшению эффективной площади отражения. Остекление фонаря кабины пилотов имеет покрытие из оксидов металлов, которое уменьшает отражение радиолокационных лучей на 30%. По данным компании «Сухой», эффективная площадь отражения Су-57 составляет от 0,1 до 1 м². Это значительно больше, чем у американских истребителей-невидимок F-22 (примерно 0,001 м²) и F-35 (примерно 0,05 м²).

Ранее американское издание TWZ высоко оценило потенциал Су-57Э на экспортном рынке, поскольку самолет способен выступать альтернативой дорогим американским F-35. Другое западное СМИ Business Insider отметило, что Россия способна производить и поставлять Су-57 зарубежным партнёрам, несмотря на санкции.