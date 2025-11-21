Дело в том, что использование ракеты класса «земля-воздух» против БПЛА экономически нецелесообразно, поэтому британцы заинтересованы в недорогом оружии. Система будет установлена на эсминцы к 2027 году.

После атак повстанцев-хуситов из Йемена на морские суда в Красном море одним из приоритетов для военно-морских сил Великобритании стало снижение «стоимости выстрела» — как для уничтожения дистанционно управляемых боеприпасов в полете или беспилотных летательных аппаратов, несущих взрывчатку. Министерство обороны Великобритании отметило успешное испытание «мощного лазерного оружия» против воздушных целей. Система, получившая название DragonFire успешно сбивала беспилотники в ходе учений. Фото: Британское правительство

Система DragonFire была разработана компаниями MBDA UK, Leonardo UK и QuinetiQ. 20 ноября Министерство обороны Великобритании объявило, что MBDA UK получила контракт на сумму 316 миллионов фунтов стерлингов ($413 млн) на поставку неуказанного количества систем DragonFire Королевскому флоту. По данным Министерства обороны, в ходе последних испытаний система DragonFire смогла отслеживать и сбивать беспилотники, летящие со скоростью 650 км/ч — вдвое быстрее скорости болида Формулы-1.

«Затраты составляют всего 10 фунтов стерлингов за выстрел из лазерной системы, а её точность позволяет поразить монету на расстоянии одного километра», — заявило Министерство обороны.

Однако ведомство не уточнило точные характеристики такого оружия направленной энергии, отметив, что на его эффективность может влиять ряд факторов, включая погодные условия. В любом случае, первая система DragonFire будет установлена на эсминце Type 45 к 2027 году. Это будет «первая мощная лазерная система, поступившая на вооружение в европейской стране, и одна из самых передовых программ НАТО в области оружия направленной энергии», заявило Министерство обороны.