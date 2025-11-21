Американская компания Rocket Lab провела успешный суборбитальный запуск ракеты HASTE, протестировав технологию для использования в оборонных системах США.

Ракета HASTE (Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron) была успешно запущена в космос в среду, 19 ноября, со стартового комплекса Rocket Lab на острове Уоллопс (штат Вирджиния). В рамках миссии «Prometheus Run», реализуемой совместно с Агентством по противоракетной обороне (MDA) и Отделом оборонных инноваций (DIU), были запущены «ключевые технологии для применения в области противоракетной обороны».

Запуск ракеты HASTE. Источник: Rocket Lab

Миссия была поручена Rocket Lab в рамках программы HyCAT (Hypersonic and High-Cadence Airborne Testing Capabilities), реализуемой вышеупомянутым DIU, подведомственным подразделением Министерства обороны США. Проект направлен на увеличение частоты испытаний гиперзвуковых технологий в ходе длительных полетов.

Полезная нагрузка была разработана Лабораторией прикладной физики Университета Джонса Хопкинса. HASTE — важная платформа для ускорения готовности страны к развертыванию гиперзвуковых технологий, сказал Брайан Роджерс, вице-президент Rocket Lab.

Информация о гиперзвуковом полете — это, по сути, все, что известно о миссии «Prometheus Run». HASTE — это суборбитальная версия флагманской ракеты-носителя Rocket Lab «Electron». Сходство между системами подтверждается использованием одинаковых жидкостных двигателей Rutherford, изготовленных с помощью 3D-печати.

Среди ключевых отличий: модифицированный разгонный блок, адаптированный для испытаний гиперзвуковых технологий. Грузоподъёмность ракеты составляет около 700 кг. Этот полёт стал шестой миссией HASTE с момента её дебюта в 2023 году.

Rocket Lab в первую очередь известна как поставщик коммерческих пусковых услуг, выполняя миссии преимущественно с использованием своей флагманской ракеты-носителя Electron. Это по сути лёгкая пусковая система, способная выводить на низкую околоземную орбиту (НОО) всего 300 кг. Компания также работает над новой системой Neutron, которая сможет выводить на НОО до 13 тонн полезной нагрузки. По последним данным, первый полёт ракеты состоится в 2026 году.