19 ноября NASA провело пресс-конференцию, на которой впервые после приостановки работы правительства США были озвучены новые данные о межзвёздном объекте 3I/ATLAS. Были наконец представлены снимки кометы с камеры HiRISE, которые должны были прояснить природу редкого объекта.
Ранее данные телескопов уже опровергали теорию об инопланетном происхождении межзвёздной кометы. Такой точки зрения до сих пор придерживается ученый из Гарвардского университета Ави Леб. После пресс-конференции NASA в своем блоге он написал, что ведомство не упомянуло о 12 загадках, связанных с 3I/ATLAS, включая аномалию, заключающуюся в том, что его масса в миллион раз больше, чем у 1I/`Oumuamua и в тысячу раз больше, чем у 2I/Borisov (это другие ранее обнаруженные межзвёздные объекты).
Межзвёздная комета 3I/ATLAS вскоре навсегда покинет нашу Солнечную систему. По данным NASA, 3I/ATLAS приблизится к Земле на максимально близкое расстояние 19 декабря (около 270 миллионов километров). Это почти в 700 раз больше расстояния между Землёй и Луной.