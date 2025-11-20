Сайт Конференция
kosmos_news
NASA: 3I/ATLAS является кометой естественного происхождения и не представляет опасности для Земли
На пресс-конференции NASA, посвящённой редкому межзвёздному объекту 3I/ATLAS, подчеркнули, что комета находится на безопасном от Земли расстоянии.

19 ноября NASA провело пресс-конференцию, на которой впервые после приостановки работы правительства США были озвучены новые данные о межзвёздном объекте 3I/ATLAS. Были наконец представлены снимки кометы с камеры HiRISE, которые должны были прояснить природу редкого объекта.

3,2-секундная экспозиция 3I/ATLAS, полученная камерой HiRISE на борту Mars Reconnaissance Orbiter с пространственным разрешением 30 километров на пиксель. Источник: NASANASA повторило официальную версию научного сообщества, что 3I/ATLAS — это естественная комета диаметром более 5,5 километра. Она делает то же, что и обычные кометы, а именно сбрасывает газ и пыль и реагирует на гравитацию. Объект не представляет опасности для Земли, подчеркнули в агентстве. Представители НАСА назвали его «дружелюбным гостем»

Ранее данные телескопов уже опровергали теорию об инопланетном происхождении межзвёздной кометы. Такой точки зрения до сих пор придерживается ученый из Гарвардского университета Ави Леб. После пресс-конференции NASA в своем блоге он написал, что ведомство не упомянуло о 12 загадках, связанных с 3I/ATLAS, включая аномалию, заключающуюся в том, что его масса в миллион раз больше, чем у 1I/`Oumuamua и в тысячу раз больше, чем у 2I/Borisov (это другие ранее обнаруженные межзвёздные объекты).

Межзвёздная комета 3I/ATLAS вскоре навсегда покинет нашу Солнечную систему. По данным NASA, 3I/ATLAS приблизится к Земле на максимально близкое расстояние 19 декабря (около 270 миллионов километров). Это почти в 700 раз больше расстояния между Землёй и Луной.

#космос #nasa #астрономия #комета #3i/atlas
Источник: lenta.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

