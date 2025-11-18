Сообщается, что Apple меняет график выпуска новых моделей iPhone, то есть компания хочет более эффективно распределять релиз устройств в течение года.

Вместо того, чтобы представлять все новые модели в сентябре, Apple, по-видимому, планирует выпускать разные версии iPhone в течение года. По словам репортёра Bloomberg Марка Гурмана, ссылающегося на инсайдерскую информацию, Apple хочет избежать выпуска слишком большого количества продуктов за один период. Новый подход направлен на более равномерное распределение выручки в течение финансового года. Возможно, решение о новом графике выпуска смартфонов будет принято новым главой компании — накануне появилась информация, что Тим Кук может вскоре быть сменён на посту генерального директора, и уже есть кандидаты на пост нового главы Apple.

Тим Кук демонстрирует iPhone Air представителям прессы после презентации Apple в сентябре 2025 года. Фото: ASSOCIATED PRESSПо плану топовые модели останутся в осеннем графике выпуска, в то время как другие варианты, как ожидается, появятся примерно через полгода, в феврале или марте. Изначально Apple представляла свои iPhone — до 2011 года — всегда летом. С выходом iPhone 5 в 2012 году компания перенесла дату запуска на сентябрь, и этот график скоро может быть нарушен спустя более чем десятилетие.

По словам Гурмана, Apple планирует представить iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый складной iPhone в сентябре 2026 года. Затем, весной 2027 года, ожидается выпуск стандартного iPhone 18, новой модели начального уровня, iPhone 18e и, возможно, iPhone Air 2.

График будет сохраняться в ближайшие годы, а компания сможет ежегодно выпускать от пяти до шести новых моделей iPhone. Это решение призвано снизить зависимость продаж от рождественского сезона.

Примечательно, что, по данным источников, релиз iPhone Air 2 изначально не планировался на осень 2026 года. Таким образом, перенос на весну 2027 года не является реакцией на низкие продажи текущей модели Air. Название «iPhone Air» вместо «iPhone 17 Air», как сообщается, было выбрано намеренно, чтобы устройство не пришлось выпускать в том же цикле, что и ежегодные модели.

Ожидается, что вторая модель Air будет оснащена новым, более быстрым и эффективным 2-нанометровым чипом, который должен в первую очередь продлить время автономной работы. Будет ли интегрирована вторая камера в платформу камеры, пока неясно. По словам Гурмана, нынешний Air послужил своего рода «технологическим прототипом» для будущего складного iPhone, особенно в плане выбора материалов и миниатюризации компонентов.