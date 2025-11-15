На этой неделе вновь было зафиксировано, что B-52H Stratofortress пролетел над несколькими европейскими странами, в том числе вблизи Беларуси.

На этой неделе авиаэксперты обратили внимание на пролёт американского военного самолета над европейскими странами, в том числе с граничащими с Беларусью и Россией регионами. Дальний стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress пролетел над такими странами, как Литва, Латвия, Эстония, Дания, Бельгия и Франция. B-52 могут нести не только ядерное, но и обычное оружие и используются в испытаниях гиперзвуковых ракет.

B-52 используются ВВС США с 1950-х годов, а новейшие образцы, единственный в настоящее время действующий вариант B-52H, поступили на вооружение в начале 1960-х годов. Самолеты совершили множество боевых вылетов и, как ожидается, останутся на вооружении как минимум до 2040 года.

В воздухе самолёт сопровождали, в частности, самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) НАТО E-3A Sentry, а также истребители и самолёты-заправщики стран-союзников.

В бортовом журнале указано, что значительная часть операций проходила над Литвой и Эстонией. Полёт, вероятно, включал в себя имитацию боевых вылетов.

Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress был временно переброшен на авиабазу Морон, Испания, в составе оперативной группы бомбардировщиков (несколько таких самолётов были задействованы), а постоянно базируется на авиабазе Барксдейл, штат Луизиана.

Как ранее было объявлено, B-52 будут «интегрироваться с союзниками по НАТО и другими международными партнерами для синхронизации возможностей и обеспечения выполнения обязательств по обеспечению безопасности в зоне ответственности Европейского командования ВС США».