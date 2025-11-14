Немецкая авиакомпания разработала технологию, позволяющую интегрировать сенсорные панели в любые поверхности.

Сенсорные экраны в салонах самолетов уже много лет считаются стандартным оборудованием на дальнемагистральных рейсах. Обычно такие дисплеи располагаются в спинках сидений и используются для развлечения и отображения информации о рейсе.

Lufthansa интегрирует сенсорный экран в складной столик. Источник: LufthansaLufthansa переосмыслила этот подход и разработала технологию, позволяющую интегрировать сенсорный экран в любые поверхности. Таким образом, немецкая авиакомпания представила откидной столик, который также выполняет функцию сенсорного экрана.

Откидной столик можно использовать как своего рода пульт дистанционного управления и дисплей – для отображения информации о рейсе, регулировки положения сиденья, предварительного просмотра и заказа еды и напитков, музыкальных и видеоплееров, а также для просмотра цифровых журналов и многого другого, сообщает Lufthansa в пресс-релизе.

При использовании откидного столика в качестве обычного стола все сенсорные функции можно свернуть в компактную конструкцию у края или полностью отключить. Кроме того, поверхность, как утверждается, устойчива к пролитым жидкостям и механическим воздействиям столовых приборов или других твердых предметов.

Lufthansa представит прототипа этого так называемого «умного столика» на Дубайском авиасалоне, который пройдет с 17 по 21 ноября. Поэтому потребуется некоторое время, прежде чем откидные столики в самолетах будут преобразованы в сенсорные экраны высокого разрешения.

Источник: LufthansaАвиакомпания заявляет, что эта технология изначально ориентирована на частные самолеты. Однако сенсорные технологии Lufthansa не ограничиваются откидными столиками. Еще в 2022 году немецкая компания представила свой так называемый «Скрытый сенсорный дисплей». По данным Lufthansa, технология позволяет интегрировать сенсорные панели управления в любые материалы, включая дерево, углеволокно и металл.