ИИ-компания Anthropic провела эксперимент, в котором модель Claude помогала разработчикам управлять робособакой.

Искусственный интеллект и робототехника — одни из будущих технологий, которые многие компании уже исследуют. Однако объединение этих двух областей всё ещё представляет собой сложную задачу. Например, недавно презентация российского робота с ИИ прошла не совсем удачно. Кроме того, было опубликовано исследование, подчёркивающее потенциальную опасность использования роботов с ИИ в домашних условиях.

Anthropic демонстрирует в ходе эксперимента, что всё ИИ в робототехнике может работать иначе. Цель не в том, чтобы искусственный интеллект управлял роботами полностью автономно. Компания, занимающаяся разработкой ИИ, хочет показать, что инструменты, подобные Claude, способны создавать программы, которые можно использовать для управления роботами. И это возможно, даже если у пользователей нет предварительных знаний, а ИИ не был специально разработан для этой цели.

Для эксперимента компания сформировала две команды из своих сотрудников. Одной команде был предоставлен доступ к Claude во время выполнения следующих заданий, а другой — нет. Обеим командам были предоставлены роботы-собаки. Задача состояла в том, чтобы написать программу для управления робособакой на своих ноутбуках.

Всего потребовалось четыре шага: подключение ноутбуков к камере собаки, а затем к лидару, написание программы для управления роботом и, наконец, касание мяча. Команда без ИИ потратила 165 минут на первое задание. Также им потребовались инструкции от организаторов о том, как получить доступ к камере собаки. Второй команде потребовалось 64 минуты плюс еще 35 минут на лидар. Команде без ИИ потребовалось еще 154 минуты на выполнение второй подзадачи.

Сообщается, что в ходе эксперимента команда с Claude создала примерно в 9,1 раза больше кода, чем команда без ИИ. Более того, Anthropic подчёркивает, что команда с ИИ испытывала значительно меньше разочарований во время выполнения заданий. Группа без помощи Claude даже чувствовала, что их собственные навыки программирования не так хороши, как они думали ранее.