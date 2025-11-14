Регулятор инвестировал $1 млн в «пробный» портфель, включающий биткоин, стейблкоины и токенизированные депозиты.

В январе этого года Чешский национальный банк (ЧНБ) решил изучить вопрос о целесообразности инвестирования части своих валютных резервов в биткоин. Инициатором этого процесса был глава Чешского ЦБ Алеш Михл, хотя вскоре после этого президент ЕЦБ Кристин Лагард выступила против этой идеи.

Во втором квартале этого года Центральный банк сделал свой первый шаг на рынке криптовалют, открыв позицию на криптовалютной бирже Coinbase, на балансе которой сейчас находится 14 548 BTC, что на тот момент составляло около 18 миллионов долларов.

В опубликованном 13 ноября пресс-релизе сообщается, что ЦБ одобрил прямые инвестиции в биткоин 30 октября этого года. Однако, по данным Центробанка, портфель в размере 1 миллиона долларов, состоящий из биткоина, стейблкоинов и токенизированных банковских депозитов, пока не будет увеличиваться.

Цель этого эксперимента — получить опыт владения цифровыми активами и внедрить необходимые процессы, говорится в пресс-релизе. Более того, не ожидается, что биткоин войдет в состав международных валютных резервов в обозримом будущем. Анализ показывает, что цифровые активы развиваются и интегрируются в инвестиционные портфели фондов и компаний, и что в будущем они могут получить все большее признание.

Поскольку портфель ЦБ Чехии составляет всего 0,0006% активов центрального банка, колебания цены биткоина не повлияют на финансовое положение НБЧ, говорится в заявлении. Центральный банк также подчёркивает, что биткоин отличается высокой волатильностью, и людям следует инвестировать только в том случае, если они осознают значительные риски. Денежно-кредитные органы планируют провести инвентаризацию через два-три года.

Хотя несколько стран уже накопили резервы в биткоинах, Национальный банк Чешской Республики стал первым центральным банком в мире, приобретшим биткоин, по крайней мере, согласно общедоступной информации.

Чешская Республика входит в ЕС, но не входит в еврозону. Страна использует собственную валюту. Большая независимость от ЕЦБ, критически относящегося к биткоину, вероятно, способствовала решению центрального банка пойти на этот пока нетрадиционный шаг.