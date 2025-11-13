Геомагнитная буря идёт на спад, поэтому теперь запуску New Glenn ничего не должно помешать.

Компания Blue Origin уже два раз откладывала попытку запуска тяжелой ракеты New Glenn. В последний раз причиной стала мощная геомагнитная буря. Вспышка на Солнце вызвала очень сильную магнитную бурю планетарного масштаба. Она обрушилась на Землю в ночь на 12 ноября. Теперь запуск New Glenn по плану должен состояться 13 ноября в 22:57 по московскому времени.



Фото: Blue Origin

Ракеты New Glenn выведет в космос спутники ESCAPADE в рамках марсианской миссии. Задача аппаратов — изучение магнитосферы Марса. Американская компания дважды переносила дату запуска. Изначально запуск New Glenn планировался на воскресенье, 9 ноября, но погодные условия привели к решению отменить запуск. Следующий запуск был запланирован на среду, 12 ноября. Blue Origin объявила, что система полностью работоспособна.

«Однако из-за высокой солнечной активности и её потенциального влияния на космический аппарат ESCAPADE NASA откладывает запуск до улучшения погодных условий в космосе», — объявила компания за несколько часов до запланированного запуска.

Итак, теперь запуск должен состояться поздно вечером 13 ноября. Напомним, что дебют ракеты New Glenn состоялся в январе 2025 года, когда в космос был запущен демонстратор технологий Blue Ring Pathfinder — прототип многоцелевой космической платформы.

Нижняя ступень системы запуска Blue Origin была спроектирована с учётом возможности безопасного возвращения на Землю и повторного использования в последующих миссиях. Этот этап не был успешно завершён во время запуска, но он и не имел решающего значения для развития проекта. Ещё одно испытание будет проведено во время второй миссии, когда ступень «Never Tell Me The Odds» вернётся на океанскую платформу Jacklyn.