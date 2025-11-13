Поскольку производство монет пенни (по сути 1 цент, а обиходное название — пенни) стало слишком дорогим, президент США распорядился прекратить их чеканку. Последний пенни был отчеканен в Филадельфии.

Спустя более 230 лет Монетный двор США прекратил чеканку монеты номиналом в 1 цент (в просторечии «пенни», по аналогии с разменной монетой Великобритании) из-за чрезмерных производственных затрат. Последние отчеканенные одноцентовые монеты будут проданы с аукциона, в то время как около 300 миллиардов монет останутся в обращении.

Последний пенни был отчеканен 12 ноября в Филадельфии:

Президент США Дональд Трамп объявил об этом решении в феврале, поскольку производство самой маленькой монеты, которая практически перестала использоваться в повседневных транзакциях, стало слишком дорогим. Производство этой монеты, изготовленной в основном из меди, обходится примерно в четыре цента.

Министр финансов США Брэндон Бич заявил, что последние отчеканенные монеты будут выставлены на аукцион. Последние пенни, поступившие в обращение, были отчеканены в июне. Однако одноцентовые монеты остаются законным платежным средством; по словам Бича, в обращении находится около 300 миллиардов монет.

Компании будут обязаны округлять цены в большую или меньшую сторону до пяти центов. Однако некоторые представители бизнеса жаловались на отсутствие конкретных инструкций со стороны правительства США относительно этой процедуры.

Американские СМИ, ссылаясь на прогноз производителя монет, сообщили, что прекращение чеканки пенни может сэкономить около 56 миллионов долларов ежегодно. Во многих странах еврозоны потенциальный отказ от монет самого маленького номинала обсуждается уже много лет.

В Финляндии наличные платежи округляются до пяти центов; аналогичные правила действуют в Нидерландах, Словакии, Ирландии, Италии, Бельгии и Эстонии. Однако решение о полной отмене одноцентовых монет может быть принято только на общеевропейском уровне.