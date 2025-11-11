Пентагон заинтересован в массовом производстве противоракеты для перехвата неуправляемых ракет и снарядов.

ВВС США запустили программу разработки недорогой ракеты-перехватчика, которую можно будет запускать с земли, а в перспективе и с самолёта. У противоракеты будет новая конструкция, что позволит производить большие партии оружия. Ракеты будут достаточно эффективными, но, прежде всего, значительно дешевле используемых в настоящее время. Об этом пишет портал Defence24, ссылаясь на свои источники.



Запуск противоракеты. Источник: Lockheed Martin

Ожидается, что стоимость одной ракеты составит менее 500 000 долларов. Это в несколько раз ниже стоимости стандартных ракет, используемых в настоящее время ВВС США. Военные хотят получить возможность проводить длительные и интенсивные операции, не опасаясь быстрого исчерпания запасов боеприпасов.

Сообщается, что ракеты первоначально будут запускаться с наземных пусковых установок. В дальнейшем планируется адаптировать их для установки на самолёты, что позволит использовать их против беспилотников и самолётов противника в воздухе. Пентагон рассчитывает производить около тысячи таких ракет в год.

В настоящее время проводится анализ возможных модификаций ракеты и типа пусковой установки, которые обеспечат американским войскам преимущество на поле боя. Современные конфликты продемонстрировали значительную потребность в эффективных и доступных по цене системах ПВО.

Это не первая подобная инициатива в США. Пентагон уже несколько лет эксплуатирует ракеты Coyote, в первую очередь предназначенные для борьбы с беспилотниками. По данным Reuters, Coyote доказали свою эффективность в реальных боевых действиях на Ближнем Востоке и в будущем будут интегрированы с другими системами армии США. В марте 2025 года компания RTX провела испытания, в ходе которых вертолет Bell 407 запустил новую модификацию этой ракеты – Coyote LE SR.