После тайфуна «Калмаэги» были обнаружены многовековые останки деревянного корабля длиной 17 метров у побережья Вьетнама, недалеко от Хойана. Археологи планируют поднять хорошо сохранившиеся останки, которые, предположительно, датируются XIV–XVI веками.

Корабль был построен для дальних морских путешествий и использовался как торговое или военное судно; место раскопок посетили многочисленные очевидцы.

Фам Фу Нгок, директор Центра сохранения Всемирного наследия ЮНЕСКО в Хойане, заявил, что добивается специального разрешения на немедленные археологические исследования. Эксперты пока не установили точную дату крушения судна, но предварительные данные свидетельствуют о том, что оно было построено между XIV и XVI веками.

В то время Хойан был крупным торговым городом с портом, через который провозили шёлк, керамику и специи. Старый город Хойан включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Стоит отметить, что хорошо сохранившиеся останки этого деревянного судна были впервые замечены у берегов Хойана еще в 2023 году, но вскоре они ушли под воду.

В прошлом году эксперты из Хойана и Хошимина обследовали эту зону. Помимо приблизительной оценки возраста судна, они установили, что оно было построено из «прочной и твёрдой древесины» и усилено водонепроницаемыми материалами для герметизации стыков. По их мнению, корабль был пригоден для длительных морских путешествий и использовался как торговое или военное судно.

Эксперты рекомендовали принять немедленные меры по консервации объекта, чтобы защитить затонувшее судно от сильной береговой эрозии и частых штормов в регионе.