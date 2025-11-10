До сих пор через спутник можно было отправлять только текст и изображения, но вскоре базовыми функциями связи дело не ограничится.

Начиная с iPhone 14, телефоны Apple могли отправлять сообщения напрямую через спутник. Изначально эта функция позволяла пользователям совершать экстренные вызовы даже при отсутствии сотовой связи. Позже пользователи iPhone также смогли отправлять и получать текстовые сообщения вне зоны действия экстренных служб.

Для этой услуги Apple использует спутниковую сеть компании Globalstar. Она использует 48 спутников, которых (хотя они и несколько устарели) достаточно для базовой связи. Но, как пишет инсайдер Apple Марк Гурман из Bloomberg, базовыми функциями связи дело не ограничивается.

Планируется расширение функциональности спутниковой связи. Apple намерена сделать спутниковую связь доступной для разработчиков приложений через интерфейс. Спутниковые карты также будут доступны в Apple Maps. Пользователи смогут пользоваться навигацией даже без сотовой связи.

Apple также работает над расширением возможностей обмена сообщениями. Через спутник можно будет отправлять не только текстовые сообщения, но и фотографии. Качество приёма также будет улучшено. Цель — поддерживать соединение, даже когда iPhone находится в кармане, в машине или даже в помещении.

Однако для реализации этих функций требуется масштабная модернизация спутниковой сети Globalstar. Ходят слухи, что SpaceX, аэрокосмическая компания Илона Маска, проявляет интерес к компании — обсуждается возможность её приобретения.

Если приобретение состоится, эти функции, вероятно, станут доступны совсем скоро. SpaceX уже активно работает над предоставлением пользователям мобильных телефонов своих спутников Starlink. Этим летом было заключено партнёрство с американским оператором T-Mobile для устранения пробелов в покрытии спутниковой связью. Доступ к данным изначально ограничен определёнными приложениями.

Услуга стоит 10 долларов в месяц, но входит в большинство тарифных планов бесплатно. Подключение ограничено определёнными устройствами. Однако список устройств обширен и включает все телефоны Apple, начиная с iPhone 13, новые модели Motorola, Samsung Galaxy S серии, начиная с S21, некоторые устройства A серии, телефоны Pixel, начиная с Pixel 9, и некоторые смартфоны, предлагаемые самой T-Mobile.