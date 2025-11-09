В Бельгии участились случаи вторжения в воздушное пространство страны неопознанных беспилотников, а предыдущее правительство закупило слишком мало средств противодействия этим угрозам.

В начале октября пятнадцать беспилотников неизвестного происхождения пролетели над бельгийским военным лагерем Эльзенборн-Бутгенбах (фактически это полигон площадью 28 км²), расположенным недалеко от границы с Германией. Как и ожидалось, этот инцидент повлек за собой начало расследования федеральной прокуратурой, которая обладает юрисдикцией в отношении любых подозрений во вмешательстве и/или шпионаже.







С тех пор участились пролеты над военными объектами и аэропортами через границу Бельгии, особенно в последние дни. Например, в ночь с 25 на 26 октября над военной базой Марш-ан-Фаменн были замечены четыре или пять неопознанных беспилотников, которые провели в воздухе почти два часа.

Вечером 28 октября возле казармы Марш-ан-Фаменн вновь заметили беспилотники. Над авиабазой Кляйне-Брогель, где базируются американские тактические ядерные бомбы B-61 в рамках стратегии сдерживания НАТО, также были замечены неопознанные дроны 31 октября и 1 ноября.

В последние дни дроны также были замечены в районе авиабазы Флоренн, где недавно начали размещаться первые четыре истребителя-бомбардировщика F-35A, заказанных Бельгией, а также средневысотные беспилотники MQ-9B SkyGuardian MALE. В то же время движение в нескольких аэропортах (Остенде, Дёрне, Брюсселе, Шарлеруа, Льеже) было нарушено неопознанными беспилотниками.

На сегодняшний день ни в США, ни в Великобритании, ни в Германии, а в последнее время и в Дании, ни один из этих неопознанных беспилотников, пролетающих над военными объектами, не был сбит.

6 ноября Министерство обороны Германии объявило, что положительно ответит на запрос Бельгии о помощи. Этот запрос «следует за значительным увеличением числа случаев обнаружения неопознанных беспилотников, особенно вблизи бельгийских военных объектов», пояснили в ведомстве. С Францией также связались. Хотя Министерство вооружённых сил пока не прокомментировало этот вопрос, бельгийский министр Франкен поблагодарил Францию за помощь.

По его словам, развертывание французской группы по борьбе с беспилотниками в Бельгии укрепляет коллективную безопасность и демонстрирует европейское единство перед лицом гибридных угроз. Возможно, это тот же французский отряд, который был отправлен в Данию на неформальный саммит Европейского союза, проходивший в Копенгагене 1 и 2 октября. Напомним, что были запрошены тридцать пять военнослужащих и вертолет Fennec, используемый Воздушно-космическими силами Франции для реализации мер безопасности в воздухе.