По словам Мерца, сектор нуждается в более сильной государственной защите, а производители должны получать особые льготы при заказах в ЕС.

Немецкая сталелитейная промышленность находится в таком глубоком кризисе, что это угрожает самому её существованию, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Он добавил, что эпоха свободного рынка, «к сожалению, закончилась», и настало время для протекционистских решений.

Мерц произнес эти слова после посвященного сталелетейной промышленности саммита, который он провёл в Берлине. Помимо канцлера, во встрече приняли участие министры, представители федеральных земель и сталелитейной отрасли Германии.

Главной темой консультаций было укрепление внутреннего производства стали в период нестабильности на мировых рынках. Отрасль переживает сложный период, столкнувшись с новыми пошлинами со стороны США, растущей конкуренцией со стороны Китая и ослаблением спроса со стороны автомобильного сектора.

Канцлер убеждён, что сталелитейная промышленность нуждается в более сильной государственной защите. Согласно его видению, европейские производители стали должны получать преференциальные условия для заказов ЕС.

«Мы должны защитить наши рынки и наших производителей», — заявил Мерц.

В прошлом месяце Европейская комиссия предложила ряд мер по защите сталелитейной промышленности ЕС, включая снижение лимитов беспошлинного импорта и удвоение пошлин до 50% на импорт, превышающий эти лимиты. Правительство в Берлине поддерживает предложение Еврокомиссии.

Гуннар Грёблер, президент Германской ассоциации производителей стали, также выступил после саммита. Он заявил, что на карту поставлены рабочие места. По его оценкам, до 5,5 миллионов рабочих мест в Германии напрямую зависят от сталелитейной промышленности.

Для защиты отрасли глава немецкого профсоюза призвал, среди прочего, к усилению защиты от ценового демпинга и повышению спроса на низкоэмиссионную сталь, производимую в Германии и ЕС. Вопрос импорта стали из России в ЕС также был одним из пунктов повестки дня саммита. Согласно заявлениям Берлина, правительство намерено стремиться к скорейшему прекращению этого импорта на уровне ЕС.