По словам министра армии США, в настоящее время крупнейшее подразделение американских ВС закупает лишь около 50 тысяч ударных дронов в год.

Соединённые Штаты готовятся к крупнейшей в истории программе закупки военных беспилотников. Армия США планирует приобрести не менее миллиона беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в течение следующих двух-трёх лет, а в последующие годы увеличить это число до нескольких миллионов в год.

Как сообщает Reuters, министр армии США Дэниел Дрисколл признал, что в настоящее время армия приобретает около 50 000 дронов в год, а это означает, что запланированное увеличение производства и закупок, как ожидается, станет действительно масштабным.

Дрисколл, недавно посетивший исследовательский центр Picatinny Arsenal в Нью-Джерси, подчеркнул, что армия учится на опыте конфликтов в Восточной Европе. Текущий конфликт в этом регионе продемонстрировал огромную важность недорогих, малогабаритных беспилотников, которые могут эффективно заменить традиционные боевые самолёты и артиллерию.

По оценкам американских военных, Россия и Украина в настоящее время производят несколько миллионов беспилотников в год, в то время как Китай способен производить как минимум вдвое больше. Именно доминирование Китая в этом секторе побудило Пентагон активизировать собственные усилия и инвестиции в отечественную индустрию беспилотников.

Министр обороны Дрисколл объявил о своей цели – добиться независимости от китайских комплектующих, которые в настоящее время доминируют в мировом производстве беспилотников. Армия намерена стимулировать внутренний рынок США: от производителей бесколлекторных двигателей, аккумуляторов и датчиков до микроэлектроники и систем управления.

Пентагон планирует рассматривать беспилотники не как дорогостоящее и дефицитное оборудование, а как массово производимый и расходуемый инвентарь – подобно боеприпасам. Такое изменение стратегии призвано позволить военным быстрее и дешевле восполнять потери, а также проводить операции, основанные на численном превосходстве.

Дрисколл подчеркнул, что Соединенные Штаты не хотят полагаться исключительно на крупные оборонные компании. Планы включают сотрудничество с гражданскими компаниями, производящими дроны для коммерческого использования.

Параллельно в американских лабораториях ведутся работы по созданию систем защиты от беспилотников. Пентагон стремится одновременно усилить наступательные и оборонительные возможности, осознавая, что будущие конфликты будут разворачиваться не только в воздухе, но и в технологической сфере.