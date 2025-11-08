«Фуцзянь» — третий авианосец Китая и считается крупнейшим в мире неатомным боевым кораблём. На церемонии присутствовал председатель КНР Си Цзиньпин.

Китай официально ввёл в эксплуатацию авианосец «Фуцзянь». Председатель КНР Си Цзиньпин символически принял флаг на церемонии на острове Хайнань в присутствии более 2000 военнослужащих, о чём 7 ноября сообщило государственное телевидение.

Церемония ввода в эксплуатацию авианосца «Фуцзянь». Источник: ВМС КитаяСи Цзиньпин, который также возглавляет Центральный военный совет, командующий Народно-освободительной армией, впоследствии осмотрел авианосец.

«Фуцзянь», разработанный в Китае и названный в честь юго-восточной провинции Китая, стал третьим авианосцем Народно-освободительной армии после «Шаньдун» и «Ляонин». Хотя «Шаньдун» был построен самим Китаем, его конструкция была основана на классе кораблей советских времён. «Ляонин» — первый авианосец Китая. Он был приобретен у Украины в 1998 году.

Изображения «Фуцзяня» впервые появились в 2022 году. Несколько недель назад авианосец отправился в Южно-Китайское море для финальных испытаний, где сейчас стоит на якоре на острове Хайнань. По пути туда гигантское судно прошло через Тайваньский пролив – водный путь между Китаем и островной республикой Тайвань.

С помощью «Фуцзяня» Китай стремится продемонстрировать модернизацию своих вооруженных сил и флота – одного из крупнейших в мире – по распоряжению председателя Си Цзиньпина. Таким образом, новый авианосец также служит символом мощи в Западной части Тихого океана, где США сохраняют военное присутствие.

С «Фуцзянем» Пекин догоняет США в технологическом плане, поскольку авианосец оснащен электромагнитной системой пуска (EMALS). До сих пор только США, имея на вооружении авианосец USS Gerald R. Ford, были единственной страной, имевшей на вооружении авианосец с такой технологией. По мнению экспертов, катапульта обеспечивает более быстрый запуск самолётов и более точную калибровку для различных типов самолётов и беспилотников.

«Фуцзянь», как и два других китайских авианосца, оснащён обычной энергетической установкой вместо ядерной. Это обеспечивает меньшую дальность похода. Государственная телекомпания CCTV называет «Фуцзянь» крупнейшим в мире боевым кораблём с обычной энергетической установкой.

Водоизмещение «Фуцзяня» официально неизвестно. ВМС Китая не опубликовали точных данных. В 2022 году они лишь заявили, что водоизмещение боеготового авианосца «Фуцзянь» превысит 80 000 тонн. Американский аналог «Фуцзяня», USS Gerald R. Ford, имеет водоизмещение 100 000 тонн. Однако он оснащён ядерной энергетической установкой.

Китай, возможно, уже начал строительство своего четвёртого авианосца, Тип 004. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки и соответствующий анализ. Считается, что это первый китайский атомный авианосец.