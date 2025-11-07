Сайт Конференция
kosmos_news
Президент США Дональд Трамп пообещал снизить цены на препараты для похудения до минимума в $149
Мероприятие, на котором было сделано это заявление, проходившее в Овальном кабинете Белого дома, пришлось временно прервать после того, как один из гостей упал в обморок.

Президент США Дональд Трамп пообещал снизить цены на так называемые диетические препараты и таблетки для людей с избыточным весом. В четверг, 6 ноября, в Вашингтоне Трамп объявил о соглашениях с американской фармацевтической компанией Eli Lilly и датским производителем Novo Nordisk. Их препараты для подавления аппетита станут значительно дешевле в США. Во время пресс-конференции Трампа один из участников, сидевший за президентом, упал в обморок.
Трамп назвал соглашение «триумфом американских пациентов». В присутствии представителей двух фармацевтических компаний в Белом доме он заявил, что соглашение «спасёт жизни и улучшит здоровье миллионов американцев».

Согласно правительственным данным, гражданам США с избыточным весом в настоящее время приходится тратить более 1000 долларов в месяц на инъекции диетических препаратов. Согласно соглашению, их траты должны снизиться примерно до 350 долларов в месяц. Таблетки для похудения, которые ещё ожидают одобрения, могут в будущем стоить 150 долларов.

Своего рода скидки предназначены для пенсионеров и малообеспеченных граждан, застрахованных по программам Medicare и Medicaid. Лекарства будут доступны с января на правительственном сайте TrumpRx.gov.

Взамен президент пообещал компаниям Eli Lilly и Novo Nordisk снизить импортные пошлины на следующие три года и ускорить процесс одобрения их продуктов. Трамп отметил, что средства для похудения и другие лекарства в Европе значительно дешевле, чем в США. Он уже несколько месяцев оказывает давление на фармацевтические компании, требуя снижения цен. США входят в число стран с самым высоким процентом людей, страдающих ожирением.

Во время выступления Трампа мужчина упал за его спиной. Несколько правительственных чиновников бросились ему на помощь, и пресс-конференцию пришлось временно прервать. По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт, мужчина был гостем одной из двух фармацевтических компаний. Причины потери сознания неизвестны.

#сша #политика #трамп
Источник: reuters.com
