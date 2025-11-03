Сайт Конференция
kosmos_news
Китай ограничивает импорт нефти из России из-за санкций США
Китайские компании, как государственные гиганты так и «дочки», продолжают отказываться от закупок российской нефти.

По данным РБК, которое ссылается на статью Bloomberg, Пекин решил ограничить импорт российской нефти. Государственные нефтяные гиганты, такие как Sinopec и PetroChina, уже отменили некоторые поставки сырья из-за санкций США.

Небольшие частные нефтеперерабатывающие заводы последовали примеру гигантов отрасли, столкнувшись теперь не только с последствиями западных санкций, но и с жесткой налоговой системой Китая.

По данным Rystad Energy, цитируемым Bloomberg, ограничения на импорт, введенные китайскими компаниями, затронули почти 45% экспорта нефти из страны. Некоторые частные китайские НПЗ опасаются введения дополнительных санкций, аналогичных тем, с которыми столкнулась компания Shandong Yulong Petrochemical. Новейший китайский НПЗ попал в чёрный список ЕС и Великобритании и лишён поставок западной нефти. В результате компания обратилась к Москве, и импортирует из России почти 90% потребляемой сырой нефти.

Как отмечает Bloomberg, после того, как налоговые изменения ограничили использование другими видами сырья для небольших китайских компаний, производители столкнулись с дефицитом квот на импорт сырой нефти. Это, вероятно, затруднит закупки российской нефти производителями до конца года, даже если бы они были готовы обойти санкции.

Небольшие НПЗ стали мишенью для китайских властей, которые пытаются устранить избыточные мощности в этом секторе. Китайская нефтяная промышленность сталкивается с падением спроса на бензин в результате растущей электрификации страны и замедления экономического роста.

В начале сентября агентство S&P Global сообщило, что Китай решил взять на себя часть поставок российской нефти, от которых отказалась Индия. В августе 2025 года ежемесячный экспорт нефти из России в Пекин увеличился на 79%.

По данным CREA, в июле 2025 года Китай оставался крупнейшим мировым потребителем российского ископаемого топлива, обеспечивая 42% ежемесячной экспортной выручки России от пяти крупнейших импортеров. В то время Китай закупал 47% от общего объема российского экспорта нефти, опережая Индию (38%), ЕС и Турцию (по 6%). Санкции США, введенные против «Лукойла», «Роснефти» и их дочерних компаний, похоже, дают о себе знать, и из Индии и Турции поступают сигналы о том, что они, по крайней мере, частично откажутся от поставок российской нефти.

#россия #сша #китай #нефть
Источник: rbc.ru
