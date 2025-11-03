Производитель Adata продвигает SR800 как первое в мире устройство такого рода.

Производитель Adata представил «первое в мире устройство, сочетающее в себе магнитный внешний аккумулятор и модульный внешний SSD». Внешний аккумулятор SR800 также оснащен встроенной подставкой.

Adata SR800. Источник: Adata

Строго говоря, SR800 состоит из двух компонентов: внешний аккумулятор с подставкой и SSD. Внешний аккумулятор имеет держатель для SSD, но больше никак к нему не подключен. Это означает, что если нужен только SSD, то можно просто извлечь его и оставить внешний аккумулятор дома.

Adata SR800 на подставке. Источник: Adata

Размеры твердотельного накопителя (SSD) составляют всего 66 x 34,8 x 11 мм, а вес — 34 грамма. Размеры внешнего аккумулятора — 106,7 x 72,7 x 22,6 мм, а вес — 150 граммов. SR800 доступен с объёмом памяти 1 или 2 ТБ. Обе версии поддерживают USB 3.2 Gen2 x2 и обеспечивают скорость чтения и записи до 2000 МБ/с. То есть устройство особенно подходит для ноутбуков и ПК, поскольку многие смартфоны используют только устаревшие, более медленные стандарты USB-передачи. Твердотельный накопитель SR800 также совместим с этими устаревшими стандартами.

При ёмкости 5000 мА·ч, внешний аккумулятор довольно компактен. Современные смартфоны обычно оснащены аккумуляторами ёмкостью от 4000 до 5000 мА·ч, поэтому от SR800 можно зарядить телефон только один раз. Зарядка через USB-C возможна мощностью 20 Вт. SR800 крепится к смартфону магнитом и может заряжать его по беспроводной сети мощностью 15 Вт, если телефон поддерживает эту функцию.

Adata SR800. Источник: Adata

Использование внешнего аккумулятора и SSD-накопителя одновременно со смартфоном возможно только с помощью беспроводной зарядки, поскольку SSD-накопитель должен быть подключен к телефону через кабель USB-C. Для подключения SR800 к смартфону с помощью одного кабеля не предусмотрено. Производитель пока не объявил цену и дату выпуска SR800.