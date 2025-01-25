Китайский автопроизводитель Geely представил гоночный автомобиль, работающий на чистом метаноле. Как сообщает IT Home, впервые эта технология была протестирована в зимних условиях.
Для этой цели компания Geely специально разработала двигатель Aurobay DHE20TDM, работающий исключительно на топливе М100, изготовленном из чистого метанола. Дж Предполагается, что эта технология обеспечит лучшую производительность, чем двигатели внутреннего сгорания.
Заявленный КПД составляет 46 процентов. Хотя некоторые автомобили с дизельными двигателями достигают коэффициента в 50 процентов, сообщается, что у M100 в среднем КПД больше на 15 процентов.
Кроме того, предполагается, что мощность двигателя таких автомобилей будет на 10 процентов выше. По словам Geely, их гоночный автомобиль на метаноле будет иметь широкий диапазон крутящего момента.
По данным Geely, испытываемый сейчас двигатель должен быть надежным даже в условиях экстремальных холодов. Он также поддерживает быструю дозаправку, пишет Carnewschina. Дальнейшие испытания на гоночных трассах будут проводиться в течение года.
Главным преимуществом метанола как топлива, помимо удобства хранения и транспортировки, является его лучшая экологичность. Выбросы CO2 ниже, и не происходит выброса частиц сажи. Поэтому производитель планирует к 2026 году создать собственный автопарк автомобилей, работающих на метаноле.