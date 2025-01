Китайская автомобильная компания планирует к 2026 году создать собственный автопарк автомобилей для путешествий, работающих на метаноле.

Китайский автопроизводитель Geely представил гоночный автомобиль, работающий на чистом метаноле. Как сообщает IT Home, впервые эта технология была протестирована в зимних условиях.

Метаноловый автомобиль от Geely. Изображение: IT Home

Для этой цели компания Geely специально разработала двигатель Aurobay DHE20TDM, работающий исключительно на топливе М100, изготовленном из чистого метанола. Дж Предполагается, что эта технология обеспечит лучшую производительность, чем двигатели внутреннего сгорания.

Изображение: IT Home

Заявленный КПД составляет 46 процентов. Хотя некоторые автомобили с дизельными двигателями достигают коэффициента в 50 процентов, сообщается, что у M100 в среднем КПД больше на 15 процентов.

Кроме того, предполагается, что мощность двигателя таких автомобилей будет на 10 процентов выше. По словам Geely, их гоночный автомобиль на метаноле будет иметь широкий диапазон крутящего момента.

По данным Geely, испытываемый сейчас двигатель должен быть надежным даже в условиях экстремальных холодов. Он также поддерживает быструю дозаправку, пишет Carnewschina. Дальнейшие испытания на гоночных трассах будут проводиться в течение года.