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kosmos_news
Профессор Андреас Криг: Концепция города будущего The Line совершенно нелепа и бесполезна
Город в пустыне длиной 170 километров представляет собой «невероятную абсурдность», как прокомментировал амбициозный проект Саудовской Аравии один из ведущих архитекторов.

Зеркальный научно-фантастический город The Line (по сути представляет собой серию небоскребов) уже давно вызывает ажиотаж. В последнее время всё чаще пишут, что идея Саудовской Аравии построить зеркальный ленточный город длиной 170 километров поперек пустыни — сомнительная затея.
Фото: NEOM 

«The Line — это проект, который не является устойчивым. Это совершенно нелепый мегапроект, который никогда не был бы осуществим из-за стоимости», — сказал Business Insider профессор университета и эксперт по Ближнему Востоку Андреас Криг из Королевского колледжа Лондона.

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Недавно появились сообщения о том, что Саудовская Аравия значительно свернула планы по созданию The Line. Вместо запланированных 9 миллионов в городе будет проживать всего 300 000 жителей. Одна из ключевых причин заключается в том, что сметные затраты во много раз превысили первоначально бюджет на строительство.

Саудовская Аравия не пожелала подтверждать эту информацию и подчеркнула, что бюджет на строительство The Line не будет сокращаться. На строительство 170-километрового города в пустыне было выделено около 500 миллиардов долларов. Но ожидается, что только первые 1,5 километра будут стоить значительно больше, чем 100 миллиардов долларов.

По словам профессора из Лондона, как и город в пустыне, другие проекты NEOM не имеют ни цели, ни пользы. Как известно, Саудовская Аравия планирует построить с нуля несколько футуристических городов.

Год назад британский архитектор Питер Кук, который сам участвует в проектах NEOM, резко раскритиковал 170-километровый город. The Line — это «невероятный абсурд», цитирует его Architects’ Journal.

Прежде всего, запланированная высота в 500 метров «бессмысленна», сказал Кук. Высота 200 метров идеальна, допустима, по мнению архитектора. Он предполагает, что высота The Line, вероятно, достигнет высоты 50 метров.

Проект The Line был показан в прошлом году в виде уменьшенной модели. Чтобы продемонстрировать, насколько огромным станет город, было показано сравнение с Эйфелевой башней и Нью-Йоркской Статуей Свободы.
The Line по сравнению с Эйфелевой башней и Статуей Свободы. Изображение: Giles Pendleton/The Line/LinkedIn
Высота Эйфелевой башни составляет около 330 метров, высота Статуи Свободы — 93 метра. По предварительной информации, The Line должен иметь высоту около 500 метров и ширину около 200 метров. Это означает, что планируемый город будет представлять собой серию небоскребов длиной 170 километров.

#технологии #архитектура #the line
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