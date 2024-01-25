Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Китай создал новый материал, который должен произвести революцию в авиации
Новый тип пористой керамики может быть использован для космических кораблей, гиперзвуковых самолетов и в промышленности. Лабораторные испытания прошли успешно.

реклама

Пористая керамика уже использовалась в космическом корабле «Шаттл». Теплозащитные плитки изготовлены из керамических композиционных материалов. Хорошая теплоизоляция стала возможной благодаря большому количеству пор. Им пришлось выдержать в космосе минусовые температуры и тысячи градусов Цельсия при входе в атмосферу.
Гиперзвуковые самолеты, такие как Leap EON-01, могут выиграть от 9PHEB. Фото: Leap Aerospace 
Однако большое количество пор делало такие плитки очень хрупкими. Китайская исследовательская группа утверждает, что создала новый материал, который не только обеспечивает хорошую теплоизоляцию, но и обладает высокой прочностью, сообщает издание SCMP.

Новая пористая керамика получила название 9PHEB. Цифра 9 в названии означает, что это композитный материал, состоящий в общей сложности из 9 компонентов. По данным исследовательской группы, испытания показали, что 9PHEB не только сохраняет свои теплоизоляционные свойства при температуре до 2000°C, но также форму и прочность. Одна из причин, почему в авиации редко используются обычные пористые материалы: высокие температуры могут их деформировать.

реклама

9PHEB имеет пористость 50%. Прочность на сжатие составляет 337 миллионов паскалей (337 МПа) при комнатной температуре. Это значительно больше, чем любая пористая керамика, разработанная на сегодняшний день. Для сравнения: незакаленная сталь имеет прочность на сжатие около 250 МПа, классический фарфор - 500 МПа.

По словам исследователей, 9PHEB смог сохранить 98,5% этой прочности при нагревании до 1500°C. Во время испытания под давлением при температуре 2000°C произошла необратимая деформация. В данном случае это действительно желаемый эффект. Обычная керамика имеет тенденцию становиться хрупкой во время таких испытаний и образовывать трещины. В другом тесте материал растянулся на 49% при высоких температурах. Вместо того, чтобы сломаться или треснуть, он на самом деле стал прочнее. Прочность на сжатие возросла до 690 МПа.

Если 9PHEB не деформируется намеренно, тепло, по-видимому, мало влияет на объем материала. После того, как его нагрели до 2000°C, материал уменьшился всего на 2,4%.

Исследователи приписывают эти свойства различным «уровням», на которых они разработали 9PHEB. 92% пор находятся на микроуровне — их размер составляет от 0,8 до 1,2 микрометра. Это основная причина хорошей теплоизоляции. На наноуровне керамика имеет прочные, безупречные связи, обеспечивающие механическую прочность. На атомном уровне высокоэнтропийная конструкция (материалы с почти равными пропорциями сплавов для объединения нескольких свойств материала) обеспечивает повышенную жесткость и пониженную теплопроводность.

Все это делает 9PHEB материалом, подходящим практически для всех экстремальных условий. Исследователи упоминают не только космические путешествия, но и авиацию.

В частности, от этой технологии могут выиграть гиперзвуковые самолеты. Материал одновременно прочен и обеспечивает высокую теплозащиту, поэтому самолет можно сделать легче и, следовательно, более экономичным, чем если бы для достижения свойств 9PHEB пришлось объединить несколько других материалов.

Также возможно использование в энергетике и химии. 9PHEB может применяться везде, где требуются прочные материалы, которые обеспечивают высокую теплоизоляцию.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Неизвестно, когда 9PHEB может пойти в серийное производство. Результаты исследования Университета Гуанчжоу были опубликованы в журнале Advanced Materials.

#китай #технологии #наука #авиация #физика #космические корабли #пористая керамика
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт Меркурис: Россия целенаправленно охотится и уничтожает немецкие IRIS-T
1
В Минцифры поступила инициатива в виде запрета применения ИИ в рекламе для детей
2
Россия ищет партнёров по производству беспилотников на Ближнем Востоке
4
ВС России переходят на бесшуные и оснащенные тепловизором разведывательные дроны СОМ-5
2
NASA потратит миллиард долларов чтобы "приземлить" МКС
2
Китай построил огромную сеть аэродинамических труб
5
2ГИС представила новую функцию «Избегать зоны с плохим GPS»
1
Samsung готовит небольшую революцию в мире складных смартфонов с выходом бюджетного Galaxy Z Fold 6
+
Председатель Samsung назвал серию Galaxy S24 более разочаровывающей, чем iPhone
4
США первые в мире запускают серийное производство самолёта 6 поколения - бомбардировщика B-21 Raider
4
Китайские власти запрещают проезд на электромобилях Tesla на всё большем количестве территорий
+
GeForce RTX 4070 Super сравнили с Radeon RX 7800 XT
8
Новый храм, вызывающий разногласия в Индии, посетило полмиллиона человек в первый день
+
По мнению ученых в нашей Солнечной системе скоро может быть девять планет
+
В Diablo IV стартовал третий контентный сезон
+
Bitcoin ушёл ниже $40 000 – аналитики советуют не продавать и назвали причину происходящего
3
Россия расторгла договор с Великобританией и Данией о рыболовстве в Баренцевом море
5
Пользователи столкнулись с проблемами во время установки январского обновления для Windows 11
+
Китайские ученые показали первую в мире жидкую оперативную память
2
Энергопотребление Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 достигает 14,2 Вт
3

Популярные статьи

28 Махов и 18000 км: что представляет собой гиперзвуковой комплекс "Авангард" - самый быстрый в мире
2
FLF планирует в ходе термоядерного синтеза получить в 100 раз больше энергии, чем было затрачено
3
Нужен ли жесткий диск в компьютере и ноутубуке в 2024 году — три аргумента «за» и пять — «против»
69
Подборка неплохих фильмов ужасов, где фигурируют таинственные дома
2
Крышка от процессора в новом качестве
9
ТОП-10 игровых видеокарт от 35 до 250 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
39
10 видеокарт с лучшим соотношением цены и производительности, которые стоит покупать в 2024 году
3
B-21 Raider: "Налётчик" на Россию и Китай запущен в серийное производство
1
"Кинжал в сердце НАТО" – чем ответит Россия в случае блокады Калининградской области
6
Не коптит и не пылит — всем хорош чернобылит. Обзор игры Chernobylite
+

Сейчас обсуждают

Vorvort
15:28
Вот тебе православные лучи, с люменами и нанитами. Параша как раз зелень.
ТОП-10 игровых видеокарт от 35 до 250 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
Александр Данелия
15:28
Что было в тупой голове человека который это написал? То есть Россия пульнёт по НАТО, а они будут сидеть сложа лапки? Автор иди в жопу со своими военными штучками. А то что же ты умолчал, самый глав...
28 Махов и 18000 км: что представляет собой гиперзвуковой комплекс "Авангард" - самый быстрый в мире
22870
15:26
Основная причина импорта российской нефти Индией - она есть.
О причинах увеличения импорта российской нефти Индией
22870
15:25
> AMD Ryzen 7 5800H В 2023 не хотите обозреть IBM 5150? Практически идентично. Представлять новинкой то, что было отстойлом пять поколений назад,..
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
22870
15:22
Zystax не автор, а реклобот. Он сегодня выдал две противорячищеи себе статьи. Я возразил ему исключительно ради его самообучения.
10 видеокарт с лучшим соотношением цены и производительности, которые стоит покупать в 2024 году
EGWizard
15:19
Друже, очнись, там что-то под тобой. 1. Билд на прошлый сезон, который уже закончился и теперь не работает, т.к. ничего этого нет. 2. Тщательно выверенные стратегии твои тоже не работают, если ты чита...
Компания Mobinn представила робокурьера с способными изменять свою форму колёсами
OgoGoLog
15:19
"я и слова не написал что это плохо" "Банановая республика не иначе" "типичное развитие страны по путински" Т.е.ты за Путина и такое развитие. И жить в банановой республике норма? Я правильно понял?
Россия начала проект Белкомур стоимостью 278 млрд рублей
22870
15:16
Нет, не может. Ибо в момент остановки транзакций его стоимость будет равна нулю. Любая фиатная валюта, даже при погроме конкретного нацбанка, будет представлять из себя величину, пусть и стремящуюся,...
Биткоин может стать глобальной торговой валютой
Сергей Медков
15:16
Я тут решил провести тестирование, взял рива тнт2, Nvidia 9800 и radeon 5700xt, radeon - топчег, остальные не зашли... но и это ещё не все. Взял я, значит, для теста мёртвый 9800 - с ним вообще не зап...
Почему видеокарты NVIDIA лучше AMD для Linux и в целом
jsth
15:16
"Переговоры в этой сфере уже ведутся, но потенциальные клиенты с недоверием относятся к самой идее." И правильно делают. Кроме вассалов вряд ли кто будет лицензировать.
Илон Маск рекомендовал другим компаниям лицензировать фирменную технологию автопилота Tesla
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем