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kefirNET
Zero Zero Robotics тизерит новую серию дронов HOVERAir с модульной конструкцией
Устройство для съемки теперь имеет возможность менять части и использовать их отдельно как портативную камеру.
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Компания Zero Zero Robotics опубликовала в социальных сетях тизеры нового селфи-дрона серии HOVERAir, выполненного в компактном складном корпусе. Главным изменением в конструкции стал переход на модульную систему компонентов.

Источник изображения: Zero Zero Robotics

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Судя по промо-материалам, камера, основной блок дрона и лопасти стыкуются между собой с помощью контактных площадок и магнитных защелок. В верхней части устройства появился дополнительный экран для удобства кадрирования при селфи-съемке. Раздельный механизм позволяет менять пропеллеры на другие типы или использовать оптический модуль отдельно в качестве портативной экшен-камеры.

Источник изображения: Zero Zero Robotics

Предыдущее поколение селфи-дронов бренда представлено моделями HoverAir X1 PRO и PRO MAX. Версия X1 PRO использует 12-мегапиксельный сенсор с углом обзора 104 градуса и встроенным накопителем на 32 ГБ, поддерживая запись видео в 4K при 60 кадрах в секунду. Флагманский X1 PRO MAX оснащен 48-мегапиксельным сенсором (FOV 107), 64 ГБ памяти и способен вести съемку в разрешении 8K при 30 к/с или 4K при 120 к/с.

Источник изображения: Zero Zero Robotics

Обе актуальные модели предыдущей серии рассчитаны на 16 минут полета, оснащены системой стабилизации SmoothCapture 2.0, датчиками обнаружения препятствий сзади и способны удерживать позицию при порывах ветра до пятого класса.

Источник изображения: Zero Zero Robotics

#дроны #zero zero robotics #hoverair
Источник: ithome.com
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