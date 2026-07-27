Монитор оснащен 24,5-дюймовой панелью Fast IPS производства TCL...

Компания Thunderobot анонсировала игровой монитор 25Q6A Pro. Модель создана на базе дисплейных технологий подразделения FFALCON, принадлежащего компании TCL. Продажи устройства на китайском рынке стартуют 31 июля по цене 1649 юаней(~$240).

Источник изображения: Thunderobot / TCL

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Новинка получила 24,5-дюймовую матрицу Fast IPS с разрешением 2560 x 1440 пикселей. Кадр обновляется с частотой 360 Гц, а время отклика пикселя от серого к серому составляет 1 мс. За подсветку отвечает система Mini LED со 180 зонами локального затемнения, отключение которых в темных участках сцены повышает динамическую контрастность до 1 000 000:1 при базовой статичной контрастности 1000:1. Пиковая яркость дисплея достигает 800 нит, подтверждением чему служит сертификат DisplayHDR 600.

Цветовой охват панели составляет 95% пространства DCI-P3 и 99% sRGB с заводской точностью цветопередачи Delta E< 2. Синхронизация частоты с видеокартой реализована через AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync. Для защиты зрения задействованы технология DC dimming для устранения мерцания и аппаратное снижение синего свечения.

Источник изображения: Thunderobot / TCL

Комплектная серая подставка обеспечивает настройку высоты и угла поворота. На задней стороне корпуса размещена площадка под VESA-кронштейн размером 100 x 100 мм. Интерфейсы представлены портами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и аудиовыходом. Встроенных динамиков нет, а питание подается от внешнего 65-ваттного адаптера.