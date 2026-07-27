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kefirNET
Thunderobot представила 360-Гц игровой Mini LED-монитор 25Q6A Pro
Монитор оснащен 24,5-дюймовой панелью Fast IPS производства TCL...
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Компания Thunderobot анонсировала игровой монитор 25Q6A Pro. Модель создана на базе дисплейных технологий подразделения FFALCON, принадлежащего компании TCL. Продажи устройства на китайском рынке стартуют 31 июля по цене 1649 юаней(~$240).

Источник изображения: Thunderobot / TCL

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Новинка получила 24,5-дюймовую матрицу Fast IPS с разрешением 2560 x 1440 пикселей. Кадр обновляется с частотой 360 Гц, а время отклика пикселя от серого к серому составляет 1 мс. За подсветку отвечает система Mini LED со 180 зонами локального затемнения, отключение которых в темных участках сцены повышает динамическую контрастность до 1 000 000:1 при базовой статичной контрастности 1000:1. Пиковая яркость дисплея достигает 800 нит, подтверждением чему служит сертификат DisplayHDR 600.

Цветовой охват панели составляет 95% пространства DCI-P3 и 99% sRGB с заводской точностью цветопередачи Delta E< 2. Синхронизация частоты с видеокартой реализована через AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync. Для защиты зрения задействованы технология DC dimming для устранения мерцания и аппаратное снижение синего свечения.

Источник изображения: Thunderobot / TCL

Комплектная серая подставка обеспечивает настройку высоты и угла поворота. На задней стороне корпуса размещена площадка под VESA-кронштейн размером 100 x 100 мм. Интерфейсы представлены портами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и аудиовыходом. Встроенных динамиков нет, а питание подается от внешнего 65-ваттного адаптера.

#монитор #игровой #thunderobot #ffalcon #25q6a pro
Источник: gizmochina.com
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