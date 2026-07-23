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kefirNET
TerraMaster выпустила хранилище D8 Hybrid 2 с восемью дисковыми отсеками
Корпус позволяет устанавливать накопители без инструментов...
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Компания TerraMaster представила корпус для внешних накопителей D8 Hybrid 2 с прямым подключением DAS. Устройство оснащено четырьмя отсеками для 2,5-дюймовых накопителей SATA и четырьмя слотами для SSD-накопителей формата M.2 280 PCIe NVMe.

Источник изображения: TerraMaster

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Модель не поддерживает объединение дисков в RAID-массивы, поэтому каждый установленный накопитель отображается в системе как отдельное устройство. Для передачи данных используется интерфейс USB-C с пропускной способностью до 10 Гбит/с.

Конструкция корпуса предусматривает установку накопителей без использования инструментов. За охлаждение отвечает вентилятор с гидродинамическим подшипником FDB со сниженным уровнем шума, а также заявлена поддержка технологии энергосбережения TPM.

Источник изображения: TerraMaster

Хранилище совместимо с операционными системами macOS, Windows и Linux. Базовая стоимость TerraMaster D8 Hybrid 2 составляет около 300 долларов США, однако на старте продаж устройство доступно за 240 долларов.

#ssd #terramaster #d8 hybrid 2 #das
Источник: techpowerup.com
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