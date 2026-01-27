Сайт Конференция
kefirNET
Samsung представила Galaxy Z Flip7 Olympic Edition для участников Игр 2026 года
Устройство предназначено исключительно для атлетов, участвующих в зимних Играх Милан-Кортина-2026.

Согласно официальному анонсу Samsung, компания подготовила спецверсию складного смартфона Galaxy Z Flip7 для атлетов зимней Олимпиады в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Лимитированная серия из 3800 устройств будет бесплатно распределена среди участников игр для использования в олимпийских деревнях.

Автор изображения: Samsung

Аппарат выполнен в синем цвете «Italian azure» с золотистой металлической рамкой и кастомным интерфейсом. Технические характеристики идентичны базовой модели: обновленный форм-фактор с увеличенным внешним экраном FlexWindow и основной камерой на 50 Мп. Программная часть дополнена пакетом Galaxy AI с офлайн-переводчиком для работы в горных условиях и специальным режимом съемки Dual Recording для записи реакций спортсменов.

Автор изображения: Samsung

В комплекте с устройством поставляется eSIM на 100 ГБ трафика и цифровой ключ Samsung Wallet для доступа к сервисам на территории спортивных объектов. Смартфон также задействуют в программе Victory Selfie для легальной съемки наградных церемоний. Выдача девайсов в шести городах-организаторах начнется 30 января.

#смартфоны #samsung #спорт #олимпиада #galaxy z flip7 #олимпийские игры #2026 #galaxy z flip7 olympic edition
Источник: news.samsung.com
+
Написать комментарий (0)
Сейчас обсуждают

Китя.
15:04
Этот разъем 12пин горит реже чем процессоры 9800х3d еще мать с собой забирает.
JayzTwoCents выявил причину оплавления разъемов 12V-2×6 – проблема вызвана некачественными кабелями
Евгений Васютин
14:48
скажи что он новый и с гарантией. Собран здесь и сейчас, а не до начала пандемии
Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
randomXP
14:41
На б/у компонентах - легко. Есть нюанс - оно в добавок у меня в наличии на полке лежало, но цену глянул на Авито, прежде чем писать.
Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
Китя.
14:31
Это тот блогер который процессоры амд сжигает.
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
fromkeila
14:27
Уважаемо.
Apple выпустила обновление iOS 12.5.8 для 13-летнего iPhone 5s и 12-летнего iPhone 6
AleksK
14:24
В 500 ты тут никак не впишешься
Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
Китя.
14:22
Глядь дороже и хуже хех. https://rutube.ru/video/842030eebd59ca9d497084a88582a4f5/?ysclid=mkwidfdi0161292367
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
Dimon1996
14:18
Что за слоупоки там сидят в этом wcctech?
WCCFTech прогнозирует дефицит NAND и резкий рост цен на SSD
Dimon1996
14:13
Удивляюсь, что кто-то до сих пор ведется на подобную хрень
Новая мошенническая схема: Телефонные аферисты выманивают деньги под предлогом поимки преступника
UzBas
14:12
Кошмарный коннектор. Когда уже его спишут на свалку истории как недоразумение?
JayzTwoCents выявил причину оплавления разъемов 12V-2×6 – проблема вызвана некачественными кабелями
