Устройство предназначено исключительно для атлетов, участвующих в зимних Играх Милан-Кортина-2026.

Согласно официальному анонсу Samsung, компания подготовила спецверсию складного смартфона Galaxy Z Flip7 для атлетов зимней Олимпиады в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Лимитированная серия из 3800 устройств будет бесплатно распределена среди участников игр для использования в олимпийских деревнях.

Автор изображения: Samsung

Аппарат выполнен в синем цвете «Italian azure» с золотистой металлической рамкой и кастомным интерфейсом. Технические характеристики идентичны базовой модели: обновленный форм-фактор с увеличенным внешним экраном FlexWindow и основной камерой на 50 Мп. Программная часть дополнена пакетом Galaxy AI с офлайн-переводчиком для работы в горных условиях и специальным режимом съемки Dual Recording для записи реакций спортсменов.

Автор изображения: Samsung

В комплекте с устройством поставляется eSIM на 100 ГБ трафика и цифровой ключ Samsung Wallet для доступа к сервисам на территории спортивных объектов. Смартфон также задействуют в программе Victory Selfie для легальной съемки наградных церемоний. Выдача девайсов в шести городах-организаторах начнется 30 января.