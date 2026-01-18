Кир Стармер ответил на угрозу Дональда Трампа ввести пошлины против стран, которые выступают против попытки США захватить контроль над Гренландией.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Keir Starmer) подверг критике инициативу президента США Дональда Трампа (Donald Trump), касающуюся введения торговых пошлин в отношении ряда европейских государств. Поводом для возможных экономических ограничений со стороны Вашингтона послужила ситуация вокруг Гренландии. Британский лидер назвал ошибочным решение применять финансовое давление к союзникам, обеспечивающим коллективную безопасность в рамках блока НАТО.

По словам премьер-министра, действия партнеров должны быть сосредоточены на совместном укреплении безопасности в арктическом регионе. Стармер подчеркнул, что использование ввозных тарифов в качестве инструмента воздействия на участников альянса является некорректным подходом. Глава правительства Великобритании отметил необходимость координации усилий для защиты стратегических интересов в Арктике.

Реакция на планы американской администрации последовала и со стороны Дании. Министр иностранных дел страны Ларс Расмуссен выразил удивление в связи с намерениями президента США. На данный момент обсуждение возможных торговых барьеров остается одной из ключевых тем в повестке межгосударственных отношений Европы и Соединенных Штатов.