kefirNET
Кир Стармер выступил против планов США по введению пошлин для европейских стран
Кир Стармер ответил на угрозу Дональда Трампа ввести пошлины против стран, которые выступают против попытки США захватить контроль над Гренландией.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Keir Starmer) подверг критике инициативу президента США Дональда Трампа (Donald Trump), касающуюся введения торговых пошлин в отношении ряда европейских государств. Поводом для возможных экономических ограничений со стороны Вашингтона послужила ситуация вокруг Гренландии. Британский лидер назвал ошибочным решение применять финансовое давление к союзникам, обеспечивающим коллективную безопасность в рамках блока НАТО.

Автор изображения: Deep Ai

По словам премьер-министра, действия партнеров должны быть сосредоточены на совместном укреплении безопасности в арктическом регионе. Стармер подчеркнул, что использование ввозных тарифов в качестве инструмента воздействия на участников альянса является некорректным подходом. Глава правительства Великобритании отметил необходимость координации усилий для защиты стратегических интересов в Арктике.

Реакция на планы американской администрации последовала и со стороны Дании. Министр иностранных дел страны Ларс Расмуссен выразил удивление в связи с намерениями президента США. На данный момент обсуждение возможных торговых барьеров остается одной из ключевых тем в повестке межгосударственных отношений Европы и Соединенных Штатов.

#торговые пошлины #donald trump #кир стармер (keir starmer)
Источник: standard.co.uk
Сейчас обсуждают

Зю
13:39
Только это одноразовое удовольствие для пользования месяц-два. Или играть в одну и ту же игру до конца жизни
Модифицированная Windows 11 обеспечила в играх увеличение fps до 20% и снижение потребления ОЗУ
Alex KZ
13:30
У меня до сих пор комп на Intel® Core™ i7-3960X Extreme Edition. Работает как часы.
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
Dentarg
13:28
До этого он на чём сидел, на Коре Дуо? Что вообще у народа в головах? Последние несколько лет можно было легко обновиться на условного турбобомжа с 12400F, DDR4 и RTX4060, который звёзд с неба не хват...
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
Никита Абсалямов
13:12
Всё познаётся в сравнении...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
Дмитрий Мулеев
12:11
Я прям даже и не знаю, вы серьёзно или просто пошутить так неудачно решили. Если серьёзно, то пломба учетной организации, это как бы немного другое. Мягко говоря. Но не смею вас переубеждать, можете и...
Два обладателя видеокарт RTX 50 от PNY сообщили о сбоях из-за неправильно наклеенного стикера
deema35
11:50
А для перезарядки нужно выйти из танка и перезарядить.
Армия США представила прототип основного боевого танка M1E3 Abrams с ракетной установкой на башне
deema35
11:48
"Линкор«Джерард Форд»" Это авианосец. Последним линкором был Миссури, но он сейчас переделан в музей.
Bloomberg: Стоимость постройки линкора класса «Трамп» может обойтись бюджету США в $22 млрд
deniskaaaa1
11:44
может у меня иза этого низкий фпс на минике... удалю.
Патч KB5074109 для Windows 11 снижает fps в играх и приводит к чёрному экрану на некоторых ПК
Влад Шмелев
11:13
С счетчика электроэнергии тоже можно пломбы снять?
Два обладателя видеокарт RTX 50 от PNY сообщили о сбоях из-за неправильно наклеенного стикера
Overseer man
11:11
Ну так сидим на Windows 10. Пока что на ней все запускается, а дальше есть Linux с разными дистрибутивами и Macintosh.
Патч KB5074109 для Windows 11 снижает fps в играх и приводит к чёрному экрану на некоторых ПК
