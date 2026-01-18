Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kefirNET
Redmi Turbo 5 Max набрал почти 3,3 миллиона баллов в AnTuTu
Производитель официально подтвердил, что устройство будет оснащено новейшим процессором MediaTek Dimensity 9500s.

Бренд Redmi начал публикацию рекламных материалов, посвященных скорому выходу смартфона Redmi Turbo 5 Max на китайский рынок. Производитель подтвердил использование в устройстве новой аппаратной платформы MediaTek Dimensity 9500s.

Перед официальным анонсом стали известны результаты тестирования модели в бенчмарке AnTuTu, где она показала высокий уровень производительности.

Согласно данным из листинга, суммарный результат Redmi Turbo 5 Max составил 3 298 445 баллов. В тестах отдельных узлов зафиксированы следующие показатели: центральный процессор набрал 952 789 баллов, графический модуль — 1 130 421 балл, память — 502 375 баллов, а пользовательский интерфейс — 712 860 баллов. Чипсет Dimensity 9500s состоит из ядра Cortex-X925 с частотой 3,73 ГГц, трех ядер Cortex-X4 (3,30 ГГц) и четырех ядер Cortex-A720 (2 ГГц). В качестве графического ускорителя выступает Immortalis-G925 с поддержкой технологии трассировки лучей.

Ранее устройство прошло проверку в бенчмарке Geekbench. Протестированный образец был оснащен 16 ГБ оперативной памяти и показал результат 2656 и 8377 баллов в одноядерном и многоядерном режимах соответственно. В опубликованных материалах также содержатся сведения об использовании OLED-экрана с разрешением 1,5K. Автономную работу должен обеспечить аккумулятор емкостью ~9 000 мАч, поддерживающий 100-ваттную зарядку.

Ожидается, что стоимость Redmi Turbo 5 Max составит около 2 500 юаней. Предполагается, что в линейку также может войти базовая версия на процессоре Dimensity 8500.

#смартфоны #redmi #antutu #mediatek dimensity 9500 #redmi turbo 5 max
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Два обладателя видеокарт RTX 50 от PNY сообщили о сбоях из-за неправильно наклеенного стикера
8
Армия США представила прототип основного боевого танка M1E3 Abrams с ракетной установкой на башне
4
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
1
Польская соляная шахта Величка благодаря внедрению ИИ-ассистентов ставит рекорды посещаемости
+
Тайна сохранности 800-летней мумии в Китае раскрыта учёными Фуданьского университета
+
Слухи о применении американцами акустического оружия при задержании Мадуро опровергаются экспертами
1
Ученые расшифровали геном ДНК вымершего шерстистого носорога возрастом свыше 14 000 лет
+
Popular Mechanics: Физики расширили применение первого закона термодинамики
+
Ryzen 9 9950X3D2 с двойным кэшем 3D V-Cache протестирован на матплате для оверклокеров в Geekbench
+
«Пробуждённая» чёрная дыра возобновила активность после 100 миллионов лет молчания
+
Американская компания Epirus успешно испытала микроволновую систему против дронов на оптоволокне
1
Live Science: Космос может быть «липкой жидкостью», а не пустым пространством
+
Учёные в Бразилии обнаружили гарпуны возрастом около 5000 лет для охоты на китов
+
AMD постарается удерживать стоимость видеокарт максимально низкой в условиях дефицита памяти
+
Модифицированная Windows 11 обеспечила в играх увеличение fps до 20% и снижение потребления ОЗУ
3
Впервые представлены HD-кадры полностью изолированного от внешнего мира племени из Амазонии
3
Сотни Porsche и BMW в России заглохли после удаленной блокировки
7
Эммануэль Макрон заявил о необходимости разработки европейскими странами аналога "Орешника"
+
ВМС США планирует заменить М134 Minigun пулемётами GAU-24/A
+
Science: Китайский телескоп FAST обнаружил доказательства двойного происхождения радиовсплесков
+

Популярные статьи

«Гренландия 2: Миграция»: когда продолжение еще хуже (субъективное мнение)
14
От Италии до Скандинавии: мой путь музыкальных предпочтений (с 90-х и по наши дни)
2
Как дедушка Леший праздники сборками сверхбюджетных ПК отмечал. Часть 1: Intel
4
Call of Duty в 2026 году — как жадность Xbox обрушила самый прибыльный бренд
6

Сейчас обсуждают

Дмитрий Мулеев
12:11
Я прям даже и не знаю, вы серьёзно или просто пошутить так неудачно решили. Если серьёзно, то пломба учетной организации, это как бы немного другое. Мягко говоря. Но не смею вас переубеждать, можете и...
Два обладателя видеокарт RTX 50 от PNY сообщили о сбоях из-за неправильно наклеенного стикера
deema35
11:50
А для перезарядки нужно выйти из танка и перезарядить.
Армия США представила прототип основного боевого танка M1E3 Abrams с ракетной установкой на башне
deema35
11:48
"Линкор«Джерард Форд»" Это авианосец. Последним линкором был Миссури, но он сейчас переделан в музей.
Bloomberg: Стоимость постройки линкора класса «Трамп» может обойтись бюджету США в $22 млрд
deniskaaaa1
11:44
может у меня иза этого низкий фпс на минике... удалю.
Патч KB5074109 для Windows 11 снижает fps в играх и приводит к чёрному экрану на некоторых ПК
Влад Шмелев
11:13
С счетчика электроэнергии тоже можно пломбы снять?
Два обладателя видеокарт RTX 50 от PNY сообщили о сбоях из-за неправильно наклеенного стикера
Overseer man
11:11
Ну так сидим на Windows 10. Пока что на ней все запускается, а дальше есть Linux с разными дистрибутивами и Macintosh.
Патч KB5074109 для Windows 11 снижает fps в играх и приводит к чёрному экрану на некоторых ПК
Китя.
10:28
Где мой любимый маэстро-куестро.Иди ко мне мой гомогей с пальчиком в жопе.Будем трясти щеками,ну я точно,а потом розовым твоим дилдаком пехаться
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Василий Коренков
10:15
Взрыв происходил в атмосфере, да и мощность в эквиваленте была смешная, её кстати еще и уменьшили, не взрывали изначально рассчитанную.
«Гренландия 2: Миграция»: когда продолжение еще хуже (субъективное мнение)
Китя.
09:55
Ничего я не обоссаный.Просто люблю урину на лицо
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
09:53
Что то я в очко снова хочу.Не удовлетворили меня админы.Почему я такой питарок,никто не скажет?
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter