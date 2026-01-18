Производитель официально подтвердил, что устройство будет оснащено новейшим процессором MediaTek Dimensity 9500s.

Бренд Redmi начал публикацию рекламных материалов, посвященных скорому выходу смартфона Redmi Turbo 5 Max на китайский рынок. Производитель подтвердил использование в устройстве новой аппаратной платформы MediaTek Dimensity 9500s.

Перед официальным анонсом стали известны результаты тестирования модели в бенчмарке AnTuTu, где она показала высокий уровень производительности.

Согласно данным из листинга, суммарный результат Redmi Turbo 5 Max составил 3 298 445 баллов. В тестах отдельных узлов зафиксированы следующие показатели: центральный процессор набрал 952 789 баллов, графический модуль — 1 130 421 балл, память — 502 375 баллов, а пользовательский интерфейс — 712 860 баллов. Чипсет Dimensity 9500s состоит из ядра Cortex-X925 с частотой 3,73 ГГц, трех ядер Cortex-X4 (3,30 ГГц) и четырех ядер Cortex-A720 (2 ГГц). В качестве графического ускорителя выступает Immortalis-G925 с поддержкой технологии трассировки лучей.

Ранее устройство прошло проверку в бенчмарке Geekbench. Протестированный образец был оснащен 16 ГБ оперативной памяти и показал результат 2656 и 8377 баллов в одноядерном и многоядерном режимах соответственно. В опубликованных материалах также содержатся сведения об использовании OLED-экрана с разрешением 1,5K. Автономную работу должен обеспечить аккумулятор емкостью ~9 000 мАч, поддерживающий 100-ваттную зарядку.

Ожидается, что стоимость Redmi Turbo 5 Max составит около 2 500 юаней. Предполагается, что в линейку также может войти базовая версия на процессоре Dimensity 8500.