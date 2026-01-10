Компания Xiaomi выпустила новое обновление операционной системы HyperOS 3.0, в котором исправлены ошибки, связанные с работой камеры на ряде устройств. Об этом сообщил сотрудник компании на официальном форуме бренда.
Проблемы затрагивали функцию водяного знака камеры, а также вызывали появление частых уведомлений о «чувствительных операциях» при определённых условиях на смартфонах Xiaomi 15 с версией прошивки HyperOS 3.0.6.2. Также пользователи отмечали аномальное энергопотребление. На Redmi K70 Ultra с HyperOS 3.0.5.3 запись видео прекращалась автоматически при включении вспышки.
Все указанные недостатки устранены в последней версии HyperOS. Обновление будет распространено на устройства в ближайшее время.
Помимо исправлений камеры, Xiaomi работает над устранением других проблем:
- На Xiaomi 17 Ultra невозможно изменить обои экрана блокировки, а в интерфейсе редактирования Always-On Display появляется чёрная рамка;
- На Xiaomi 17 Pro Max наблюдается некорректное поведение подсказок жестов на рабочем столе;
- На Xiaomi 17 Pro виджет альбома автоматически возвращает изображение к значению по умолчанию;
- На Xiaomi 15S Pro не работает функция эксклюзивного доступа по USB;
- На Xiaomi Pad 8 Pro возникает мерцание при открытии боковой панели в играх;
- На Redmi K70 пропадает виджет недавних задач при свайпе вверх для перехода в фон.