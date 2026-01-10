Новое обновление HyperOS устранило проблемы с камерой на смартфонах Xiaomi.

Компания Xiaomi выпустила новое обновление операционной системы HyperOS 3.0, в котором исправлены ошибки, связанные с работой камеры на ряде устройств. Об этом сообщил сотрудник компании на официальном форуме бренда.

Проблемы затрагивали функцию водяного знака камеры, а также вызывали появление частых уведомлений о «чувствительных операциях» при определённых условиях на смартфонах Xiaomi 15 с версией прошивки HyperOS 3.0.6.2. Также пользователи отмечали аномальное энергопотребление. На Redmi K70 Ultra с HyperOS 3.0.5.3 запись видео прекращалась автоматически при включении вспышки.

Все указанные недостатки устранены в последней версии HyperOS. Обновление будет распространено на устройства в ближайшее время.

Помимо исправлений камеры, Xiaomi работает над устранением других проблем: