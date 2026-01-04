Компания ASRock расширила линейку комплектующих Steel Legend, добавив блоки питания с японскими конденсаторами и сертификатом Cybenetics A Quiet Certification.

Компания ASRock расширила линейку комплектующих Steel Legend, добавив в официальный каталог серию блоков питания SL-P Platinum. Новинки выполнены в полностью модульном дизайне и соответствуют современным стандартам ATX 3.1 и PCIe CEM 5.1. Устройства способны выдерживать кратковременные скачки нагрузки до 200% от номинальной мощности всей системы.

Серия включает три модели мощностью 850, 1000 и 1200 Вт. Все устройства получили сертификаты энергоэффективности 80 PLUS Platinum и Cybenetics Platinum. Внутренняя компоновка базируется на высококачественных японских конденсаторах, рассчитанных на работу при температуре до 105C. Одной из ключевых особенностей стала реализация выделенной линии +12 В и поддержка функции 5V BOOST для стабильного питания периферии.

Для подключения современных видеокарт модели на 850 и 1000 Вт оснащены одним нативным разъемом 12V-2x6, тогда как флагманская версия на 1200 Вт получила два таких разъема. Коннекторы снабжены датчиками температуры, а комплектные кабели имеют двухцветную индикацию для визуального контроля корректности подключения.

За охлаждение отвечает 135-мм вентилятор на гидродинамическом подшипнике (FDB) с интеллектуальной системой управления iCool, позволяющей полностью останавливать вращение при низких нагрузках. Благодаря этому серия получила сертификат акустического комфорта Cybenetics A.

Блоки питания серии SL-P оснащены полным спектром защитных систем, включая OCP (защита от перегрузки по току), SCP (от короткого замыкания), OVP (от перенапряжения), UVP (от пониженного напряжения), OTP (от перегрева) и OPP (от перегрузки по мощности).

На устройства предоставляется 10-летняя заводская гарантия. Информация о розничных ценах и дате начала поставок будет опубликована производителем позднее.