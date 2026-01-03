Компания MediaTek без официального мероприятия анонсировала новый чипсет Dimensity 7100.

Линейка мобильных платформ MediaTek пополнилась процессором Dimensity 7100, ориентированным на устройства среднего ценового диапазона. Чип производится на мощностях TSMC с использованием 6-нанометрового техпроцесса. Разработчики сфокусировались на оптимизации энергопотребления: показатель эффективности в приложениях вырос на 5%, при просмотре видео — на 16%, а работа модемной части стала экономичнее на 23% относительно предшествующего решения.

Вычислительный блок Dimensity 7100 базируется на восьми ядрах: четыре высокопроизводительных Cortex-A78 работают на частоте 2,4 ГГц, а четыре энергоэффективных Cortex-A55 — на 2,0 ГГц. За обработку графики отвечает контроллер Arm Mali-G610 MC2, обеспечивающий ускорение игровых процессов на 8%. Новая система управления питанием получила штатную поддержку быстрой 45-ваттной зарядки и совместимость с универсальными адаптерами стандарта UFCS. Кроме того, внедрена технология работы при сверхнизком напряжении, что дает дополнительные 7% к автономности аккумулятора.

Технические возможности платформы включают поддержку оперативной памяти LPDDR5 (до 5500 Мбит/с) и скоростных накопителей UFS 3.1. Визуальная подсистема рассчитана на работу с экранами разрешением до 1200 x 2600 точек, а процессор обработки изображений позволяет интегрировать камеры до 200 Мп с поддержкой HDR-видео по технологиям DCG и DAG.

Сетевой функционал представлен модемом 5G стандарта 3GPP Release 16 с агрегацией частот, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Несмотря на отсутствие официальной даты релиза в документации MediaTek, отраслевые источники указывают на скорый выход смартфона Infinix Note Edge, который может стать первым коммерческим устройством на базе данного чипсета в текущем месяце.