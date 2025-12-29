Компания HONOR официально подтвердила дату презентации нового смартфона серии Power, которая состоится в Китае 5 января 2026 года. Главной особенностью HONOR Power 2 станет кремниево-углеродный аккумулятор четвертого поколения емкостью 10 080 мАч. Это рекордный показатель для потребительских смартфонов классического форм-фактора. Несмотря на огромную емкость, толщина корпуса составит 7,98 мм при весе устройства 216 грамм.

Смартфон первым на рынке получит процессор MediaTek Dimensity 8500 Elite, ориентированный на высокую энергоэффективность. Устройство оснащено плоским 6,79-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K и рекордной пиковой яркостью до 8000 нит. Новинка поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт и реверсивную проводную зарядку на 27 Вт, что позволяет использовать телефон как внешний аккумулятор для других гаджетов.

HONOR Power 2 выйдет в оранжевом, белом и черном цветах с вариантами памяти 12/256 ГБ и 12/512 ГБ. Основная камера представлена 50-мегапиксельным сенсором, а фронтальная — модулем на 16 Мп. Смартфон получит металлическую рамку и будет работать под управлением MagicOS 10 на базе Android 16.